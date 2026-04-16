16 अप्रैल 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

Heat Wave: छत्तीसगढ़ में आज से 19 अप्रैल तक चलेगी लू, 43 डिग्री पर पंहुचा तापमान, घर से बाहर न निकलने की चेतावनी

Heat Wave: रायपुर में पारा 41.7 डिग्री रहा। पिछले 24 घंटे में राजधानी में पारा एक डिग्री चढ़ गया। जबकि प्रदेश में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोत्तरी हुई है।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Love Sonkar

Apr 16, 2026

छत्तीसगढ़ में आज से 19 अप्रैल तक चलेगी लू, 43 डिग्री पर पंहुचा तापमान, घर से बाहर न निकलने की चेतावनी

छत्तीसगढ़ में आज से 19 अप्रैल तक चलेगी लू (Photo AI)

Heat Wave: छत्तीसगढ़ में गर्मी अब अपने तीखे तेवर दिखाने लगी है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आज से 19 अप्रैल तक प्रदेश के कई हिस्सों में लू चलने की संभावना है। तापमान में लगातार बढ़ोतरी के साथ दिन के समय गर्म हवाएं लोगों को बेहाल कर सकती हैं। ऐसे में स्वास्थ्य पर असर से बचने के लिए विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। राजधानी समेत प्रदेश के विभिन्न इलाकों में 16 से 19 अप्रैल तक लू चल सकती है। अगले तीन दिनों में अधिकतम तापमान 2 से 3 डिग्री बढ़ सकता है। बुधवार को राजनांदगांव सबसे ज्यादा गर्म रहा।

वहां अधिकतम तापमान 43 डिग्री रहा। इसकी तुलना में रायपुर में पारा 41.7 डिग्री रहा। पिछले 24 घंटे में राजधानी में पारा एक डिग्री चढ़ गया। जबकि प्रदेश में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोत्तरी हुई है।

अप्रैल का तीसरा सप्ताह शुरू होते ही गर्म हवा के थपेड़ों ने लाेगों को परेशान कर दिया है। बुधवार को राजधानी में दोपहर गर्म हवा से लोग परेशान रहे। तेज गर्मी से बचने के लिए कई लोग चेहरे पर स्कार्फ व सिर पर गमछे बांधे नजर आए। हालांकि दोपहर में हल्के बादल छाए रहे, लेकिन इससे खास फर्क नहीं पड़ा। गुरुवार को रायपुर का पारा 42 डिग्री रहने की संभावना है।

वहीं न्यूनतम तापमान 27 डिग्री रह सकता है। पहाड़ी व मैदानी इलाकों में अच्छी खासी गर्मी ने लोगों को हलाकान कर दिया है। प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री तक अधिक है। न्यूनतम तापमान कहीं सामान्य से कम तो कहीं ज्यादा है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश का मौसम शुष्क है। इसलिए दिन व रात तापमान क्रमश: बढ़ते जाएगा।

लोगों को सावधानी बरतने की सलाह

मौसम विभाग ने हालांकि अभी कोई रेड अलर्ट जारी नहीं किया है, लेकिन 16 अप्रैल से लू की संभावना को देखते हुए लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे के बीच बेवजह घर से बाहर निकलने से बचने, पर्याप्त पानी पीने और सूती कपड़े पहनने की हिदायत दी गई है।

मौसम विभाग की सलाह

दोपहर 12 बजे से 4 बजे के बीच बाहर निकलने से बचें
पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं
हल्के और सूती कपड़े पहनें
बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों का विशेष ध्यान रखें

जनजीवन पर असर

तेज गर्मी के चलते लोग सावधानी बरतते नजर आ रहे हैं—

बाहर निकलते समय चेहरे पर स्कार्फ या गमछा बांधना
सिर को ढककर चलना
धूप से बचने के लिए छाया में रहना

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

cg news

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

16 Apr 2026 03:19 pm

Published on:

16 Apr 2026 03:18 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Heat Wave: छत्तीसगढ़ में आज से 19 अप्रैल तक चलेगी लू, 43 डिग्री पर पंहुचा तापमान, घर से बाहर न निकलने की चेतावनी

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

IPS विकास कुमार को मिला बड़ा दायित्व, NIA में बनाए गए SP, गृह मंत्रालय का आदेश जारी

IPS विकास कुमार की केंद्रीय प्रतिनियुक्ति (photo source- Patrika)
रायपुर

भीषण गर्मी में शरीर के लिए कई गुना फायदेंमंद है ‘गोंदली-बोरेबासी’! डॉक्टर भी बता रहे देसी सुपरफूड के फायदें

CG Traditional food
Patrika Special News

MP Laxmi Verma: राज्यसभा में गूंजा ‘जय जोहार’, लक्ष्मी वर्मा ने अनोखे अंदाज में ली शपथ, बढ़ाया छत्तीसगढ़ का मान

राज्यसभा में गूंजा ‘जय जोहार’ (photo source- Patrika)
रायपुर

School Holiday: 20 अप्रैल से स्कूल बंद, छत्तीसगढ़ सरकार ने किया गर्मी छुट्टी का ऐलान

School Holiday
रायपुर

CG Crime: रात में मोबाइल देखने से मना किया, दो बेटियों ने मिलकर पिता की कर दी हत्या

CG Crime: रात में मोबाइल देखने से मना किया, दो बेटियों ने मिलकर पिता की कर दी हत्या
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.