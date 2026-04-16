Heat Wave: छत्तीसगढ़ में आज से 19 अप्रैल तक चलेगी लू, 43 डिग्री पर पंहुचा तापमान, घर से बाहर न निकलने की चेतावनी

Heat Wave: छत्तीसगढ़ में गर्मी अब अपने तीखे तेवर दिखाने लगी है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आज से 19 अप्रैल तक प्रदेश के कई हिस्सों में लू चलने की संभावना है। तापमान में लगातार बढ़ोतरी के साथ दिन के समय गर्म हवाएं लोगों को बेहाल कर सकती हैं। ऐसे में स्वास्थ्य पर असर से बचने के लिए विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। राजधानी समेत प्रदेश के विभिन्न इलाकों में 16 से 19 अप्रैल तक लू चल सकती है। अगले तीन दिनों में अधिकतम तापमान 2 से 3 डिग्री बढ़ सकता है। बुधवार को राजनांदगांव सबसे ज्यादा गर्म रहा।