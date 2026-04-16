Heatwave School Closure: भीषण गर्मी में स्कूल खोलना खतरे से खाली नहीं, छुट्टी की मांग तेज

Heatwave School Closure: छत्तीसगढ़ में लगातार बढ़ती गर्मी और लू के प्रकोप ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। तापमान में लगातार हो रही बढ़ोतरी के चलते हालात गंभीर होते जा रहे हैं। ऐसे में अब स्कूलों में पढ़ने वाले छोटे बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर चिंता बढ़ गई है और ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित करने की मांग जोर पकड़ने लगी है।