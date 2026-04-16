CG Crime: गांजा तस्करी करने दो आरोपियों को 20 साल की कैद, उरला पुलिस ने 4 साल पहले की थी कार्रवाई

गांजा तस्करी करने दो आरोपियों को 20 साल की कैद (Photo Patrika)
CG Crime: @नारद योगी। गांजा तस्करी करने वाले दो आरोपियों को 20-20 साल की कैद और 2-2 लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है। अर्थदंड की राशि नहीं देने पर 6-6 माह अतिरिक्त सजा सुनाई गई है। विशेष न्यायाधीश शैलेश कुमार शर्मा की अदालत में सुनवाई के दौरान कुल 12 गवाहों के बयान करवाए गए। बता दें कि टीआई भरत बरेठ ने पूरे मामले की जांच की। इसके बाद कोर्ट में चालान पेश किया।
विशेष लोक अभियोजक स्वाति शर्मा ने बताया कि उरला पुलिस को सूचना मिली थी कि ओडिशा से ट्रक क्रमांक ओडी04 एच 0865 में अवैध रूप से गांजा ले जाया जा रहा है। सूचना पर उरला निरीक्षक भरत बरेठ ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अपनी टीम के साथ के साथ 15 मई 2022 की दोपहर में घेरेबंदी कर ट्रक को कन्हेरा स्थित सांई निर्मल कंपनी के सामने पकड़ लिया।
इस दौरान तलाशी में काजू के छिलके के नीचे छिपाकर रखा हुआ 8.80 क्विंटल गांजा बरामद हुआ। इसे रंजन कुमार साहू (44 साल) और मिट्ठू पदयाली (32साल) ओडिशा गंजाम निवासी ओडिशा से लेकर महाराष्ट्र ले जा रहे थे। इसे जब्त करने के बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया। वहीं प्रकरण की जांच करने के बाद उरला पुलिस द्वारा 10 नवंबर 2022 को केस डायरी पेश की गई थी। जहां प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए दोनों आरोपियों को दंडित किया गया।
गांजा तस्करों को सलाखों के पीछे तक ले जाने में थाना प्रभारी भरत बरेठ की विशेष भूमिका रही है। 15 मई 2022 को सामने आए मामले में पुलिस ने अपने जांच में कई ठोस सबूत तलाशें। जिसके आधार पर कोर्ट ने आरोपियों को सजा सुनाई है।
7 बोरियों में छिपा था 112 किलो गांजा, 108 पैकेट में मिली बड़ी खेप
छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 112 किलो से अधिक अवैध गांजा जब्त किया है। इस ऑपरेशन में दो अंतरराज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया गया है, जो ओडिशा से गांजा लेकर उत्तर प्रदेश ले जा रहे थे। जब्त गांजे की कीमत करीब 54 लाख रुपये आंकी गई है, जबकि वाहन सहित कुल जब्ती लगभग 56 लाख रुपये की बताई जा रही है। पढ़े पूरी खबर
रायपुर में ओसियन ग्रो गांजे की एंट्री
11 अप्रैल की रात 9.40 बजे पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ओसियन ग्रो गांजा के मामले में जिस रितिक पसरिचा को गिरफ्तार किया था, 14 अप्रैल को उसके दूसरे साथी मोहित पाल को भी धर दबोचा। गौरतलब है कि गत 11 अप्रैल को जोगी बंगला के पास किसी व्यक्ति द्वारा मादक पदार्थ बेचे जाने की सूचना पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए रितिक को अरेस्ट किया था। आगे जांच में पता चला कि ओसियन गांजे की दिल्ली से रायपुर सप्लाई में सिर्फ रितिक नहीं, बल्कि उसके साथी मोहित पाल और कुलदीप पाल भी शामिल हैं। पढ़े पूरी खबर
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