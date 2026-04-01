Middle East War: मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध का असर, स्टील के बाद अब सीमेंट के दाम बढ़े, 260 से 340 रुपये पहुंची

एसोसिएशन के अनुसार प्रदेश में कंस्ट्रक्शन कार्यों में उपयोग होने वाले ओपीसी और पीसीसी सीमेंट की कीमतें पड़ोसी राज्य मध्यप्रदेश की तुलना में 70 से 80 रुपये प्रति बैग अधिक हैं। वर्तमान में राज्य में सीमेंट की कीमत करीब 340 रुपये प्रति बैग तक पहुंच गई है, जो कि पहले 260 रुपये थी। जबकि कच्चा माल प्रदेश में ही उपलब्ध है। एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष आलोक शिवहरे व कमलप्रीत सिंह ओबेराय ने सीमेंट कंपनियों पर कर्टेल बनाने का आरोप लगाते हुए केंद्र सरकार से जांच और हस्तक्षेप की मांग की है। उनका कहना है कि पिछले तीन वर्षों से पीडब्ल्यूडी अनुबंध की शर्तों में संशोधन की मांग की जा रही है, लेकिन अब तक इस पर गंभीरता से निर्णय नहीं लिया गया, जिससे स्थिति नियंत्रण से बाहर होती जा रही है।