Cricket Betting: रायपुर,मुंबई व ओडिशा समेत कई शहरों से 20 सटोरिए गिरफ्तार, सट्टा कारोबारी बाबू खेमानी फिर फरार

पुलिस को उसने कलेक्शन एजेंट कमलेश देवांगन के बारे में बताया। इसके बाद पुलिस ने कमलेश को पकड़ा। कमलेश ने लंबी पूछताछ में बताया कि मुंबई में हर्ष नागदेव अपने साथियों के साथ बजरंग ग्रुप ऐप का संचालन करता है। इसके अलावा दुर्ग के हरीश नायक और सन्नी देवांगन ओडिशा में खुमान साहू के साथ मिलकर भवानीपटनम में अन्ना रेड्डी पैनल का संचालन करते हैं। आरोपियों के पास करोड़ों रुपए का हिसाब-किताब भी मिला है।