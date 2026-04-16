IPS विकास कुमार को मिला बड़ा दायित्व, NIA में बनाए गए SP, गृह मंत्रालय का आदेश जारी

एनआईए की स्थापना वर्ष 2008 में Mumbai Attacks 2008 के बाद की गई थी, ताकि देश में आतंकवाद से जुड़े मामलों की केंद्रीय स्तर पर प्रभावी जांच की जा सके। यह एजेंसी विभिन्न राज्यों में होने वाले आतंकी घटनाओं, मॉड्यूल, फंडिंग और अंतरराष्ट्रीय कनेक्शन की जांच करती है। एनआईए को विशेष शक्तियां प्राप्त हैं, जिसके तहत वह बिना राज्य की अनुमति के भी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों की जांच कर सकती है।