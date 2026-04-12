रायपुर में रिंग रोड-5 को हरी झंडी! 694 करोड़ से बनेगा 11 किमी लंबा मार्ग, ट्रैफिक जाम से मिलेगी राहत

यह नया रिंग रोड चंदनीडीह से शुरू होकर महादेवघाट, साठागांव और काठाडीह होते हुए खारुन नदी पार कर पुराना धमतरी रोड के खिलोरा तक पहुंचेगा। इस मार्ग से शहर के बाहरी हिस्सों को जोड़ने के साथ-साथ ट्रैफिक डायवर्जन का बेहतर विकल्प मिलेगा। भविष्य में इस रिंग रोड को फुंडहर चौक एक्सप्रेस-वे से जोड़ने की योजना है, जिससे एयरपोर्ट और नवा रायपुर तक की कनेक्टिविटी और आसान हो जाएगी। दुर्ग-भिलाई से आने वाले यात्रियों को बिना शहर के अंदर प्रवेश किए सीधे एयरपोर्ट तक पहुंचने का रास्ता मिलेगा।