राजनांदगांव में कांग्रेस की बड़ी जीत, बालोद, कवर्धा, जांजगीर चांपा में चल रही वोटों की गिनती

Chhattisgarh Nagar Panchayat Result: छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत और नगरीय निकायों के आम एवं उप चुनाव के परिणाम अगले कुछ ही घंटों में साफ हो जाएंगे। सुबह 9 से बालोद, राजनांदगांव, कवर्धा जिलों के क्षेत्रों में वो​टों की गिनती जारी है। बता दें कि 5 नगरीय निकाय अध्यक्ष, 71 पार्षद, 10 जनपद पंचायत सदस्य, 34 सरपंच और 107 पंच पदों के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। 1 जून को इन पदों पर वोटिंग की प्रक्रिया संपन्न हुई। वहीं आज परिणाम आ रहे हैं।