IPL 2026: रायपुर में होंगे आरसीबी के दो मैच, टिकटिंग व्यवस्था में बड़ा बदलाव, क्यूआर कोड स्कैन से मिलेगी एंट्री

इस व्यवस्था से टिकट की ब्लैक मार्केटिंग रोकने के साथ बुकिंग कराने वालों को फिजिकल टिकट बांटने के लिए अलग से व्यवस्था करने से भी टीम फ्रेंचाइजी बचना चाहती है। साथ ही दर्शकों को भी फिजिकल टिकट लेने के लिए लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। रायपुर में 10 मई को आरसीबी का मुकाबला मुंबई इंडियंस से और 13 मई को रायपुर में आरसीबी और कोलकाता की टीमें आमने-सामने होंगी। स्टेडियम के निरीक्षण और आयोजन की व्यवस्थाओं को लेकर दिशा-निर्देश देने के लिए आरसीबी की टीम अगले सप्ताह रायपुर आने वाली है।