7 बोरियों में छिपा था 112 किलो गांजा, 108 पैकेट में मिली बड़ी खेप, 2 अंतरराज्यीय तस्कर गिरफ्तार

Ganja Smuggling Case: छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 112 किलो से अधिक अवैध गांजा जब्त किया है। इस ऑपरेशन में दो अंतरराज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया गया है, जो ओडिशा से गांजा लेकर उत्तर प्रदेश ले जा रहे थे। जब्त गांजे की कीमत करीब 54 लाख रुपये आंकी गई है, जबकि वाहन सहित कुल जब्ती लगभग 56 लाख रुपये की बताई जा रही है।