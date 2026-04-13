YONO ऐप के नाम पर 2.33 लाख की ठगी, शातिरों ने वन विभाग के बाबू को ऐसे लगाया चूना, जानें पूरा मामला

पीड़ित ने बताया कि यह रकम उन्होंने अपने भाई के विवाह के लिए लंबे समय से मेहनत कर जोड़ी थी। अचानक पूरी राशि निकल जाने से परिवार आर्थिक संकट में आ गया है। पत्थलगांव और आसपास के क्षेत्रों में इससे पहले भी ओटीपी ठगी, एटीएम धोखाधड़ी, फर्जी लिंक, केवाईसी अपडेट और बैंकिंग एप के नाम पर कई साइबर अपराध सामने आ चुके हैं। लेकिन विगत अनेक मामलों में आज तक कोई ठोस खुलासा नही हो सका है। स्थानीय स्तर पर साइबर अपराधों की जांच के लिए साधनों की कमी के कारण अधिकतर मामले केवल शिकायत और प्रारंभिक विवेचना तक सीमित रह जा रहे हैं।