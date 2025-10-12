इंस्टाग्राम, फेसबुक व यूट्यूब पर चल रहा था ठगी का नेटवर्क, पुलिस ने 11 आरोपियों को दबोचा, जानें पूरा मामला

कॉल सेंटर बनाकर लोगों को ठगने का धंधा पिछले दो साल से चल रहा था। इस दौरान आरोपियों ने कई लोगों को अपना निशाना बनाया है। सोशल मीडिया में महिलाओं-युवतियों के नाम से आईडी बनाकर रखते थे, जिससे लोग आसानी से जुड़ते थे। शादी के लिए बातचीत करते थे। इस दौरान अलग-अलग बहाना करके पैसा मांगते थे। म्यूल बैंक खातों की जांच में आरोपियों के खातों से रकम ट्रांसफर होने का पता चलने के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया है।