जमीन में गड़ा सोना मिला है, सस्ते में दे दूंगा… एमएसएमई के प्रदेशाध्यक्ष हरीश केडिया के पास ठगों का आया फोन, फिर… जानें पूरा मामला

अनजान कॉल या लिंक पर विश्वास न करें: कोई भी कॉल जो लालच या इनाम की बात करे, वह ठगी हो सकती है।

कभी भी ओटीपी या बैंक डिटेल साझा न करें: असली बैंक या सरकारी संस्था फोन पर जानकारी नहीं मांगती।

संदिग्ध कॉल की तुरंत शिकायत करें: साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें या स्थानीय थाने में शिकायत करें।

सोशल मीडिया पर व्यक्तिगत जानकारी सीमित रखें: ठग इन्हीं सूचनाओं के आधार पर टारगेट तय करते हैं।

बुजुर्गों और कम जागरूक लोगों को सतर्क करें: ठग अक्सर भावनाओं या भरोसे का फायदा उठाते हैं।

कोई भी असली पुलिस या सरकारी एजेंसी किसी को ऑनलाइन (डिजिटल) अरेस्ट नहीं करती।