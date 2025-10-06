Patrika LogoSwitch to English

बलोदा बाज़ार

CG Crime News: खाली चेक पर अतिरिक्त रकम भरकर धोखाधड़ी, पति-पत्नी गिरफ्तार… जानें क्या है पूरा मामला?

Crime News: उधारी की रकम लौटाने के नाम पर मारपीट एवं जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी पति-पत्नी के खिलाफ थाना सिटी कोतवाली पुलिस द्वारा कर्जा एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए आरोपी पति पत्नी को गिरफ्तार किया गया है।

बलोदा बाज़ार

Khyati Parihar

Oct 06, 2025

पति-पत्नी गिरफ्तार (फोटो सोर्स- पत्रिका)

पति-पत्नी गिरफ्तार (फोटो सोर्स- पत्रिका)

CG Crime News: उधारी की रकम लौटाने के नाम पर मारपीट एवं जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी पति-पत्नी के खिलाफ थाना सिटी कोतवाली पुलिस द्वारा कर्जा एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए आरोपी पति पत्नी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों द्वारा ब्याज के नाम पर मारपीट करने की धमकी देते हुए प्रार्थी से अतिरिक्त राशि वसूल की गई थी। उधारी रकम की एवज में आरोपियों द्वारा खाली चेक लिया गया था, जिसमें अतिरिक्त रकम भरकर आरोपियों द्वारा धोखाधड़ी भी की गई थी।

आवेदक हेमंत कन्नौजे निवासी ठाकुर देव चौक पुरानी बस्ती बलौदा बाजार द्वारा आवेदन प्राप्त हुआ जिसमें आरोपी हेमलाल सिन्हा एवं उसकी पत्नी पिंकी सिन्हा द्वारा चेक में अधिक रकम लिखकर उसे बाउंस करने एवं मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दिया जाना उल्लेख था।

उधारी विवाद से खुली फरेब की पोल

जांच पर यह पाया गया कि प्रकरण में आरोपियों द्वारा प्रथम बार 16 सितंबर 2019 को आवेदक हेमंत कन्नौजे को ब्याज में रुपया दिया गया और इसके एवज में दो नग खाली चेक आरोपियों द्वारा आवेदक से लिया गया। उधारी लिए गए उक्त रकम का आवेदक द्वारा भुगतान कर दिया गया था। इसके बावजूद भी खाली चेक को आरोपियों द्वारा वापस नहीं किया जा रहा था। इसके बाद आरोपियों द्वारा आवेदक से उधारी में दिए गए रकम पर ब्याज की राशि भुगतान करने को कहा गया, जिस पर आवेदक द्वारा ब्याज के रूप में अतिरिक्त रकम भी आरोपियों को दिया गया।

इसके बाद भी आरोपियों द्वारा ब्याज में और रकम देने की बात को लेकर आवेदक को मारपीट करने, जान से मारने की धमकी देते हुए पूर्व में दिए गए खाली चेक में अतिरिक्त रकम भरकर धोखाधड़ी की गई। जिस पर थाना सिटी कोतवाली में अपराध क्रमांक 951-2025 धारा 420, 506, 384, 34 भादवि एवं 04 कर्जा एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया।

आरोपियों ने अपना जुर्म स्वीकार किया

प्रकरण में पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता के निर्देशन में थाना सिटी कोतवाली पुलिस द्वारा जांच एवं विवेचना कार्यवाही करते हुए आरोपी पति-पत्नी हेमलाल सिन्हा उम्र 48 वर्ष एवं पिंकी सिन्हा उम्र 42 वर्ष दोनों निवासी सी.4 राधा विहार कॉलोनी बलौदाबाजार थाना सिटी कोतवाली को हिरासत में लिया गया। पूछताछ करने पर आरोपियों द्वारा आवेदक को रकम उधारी में देना एवं उससे मारपीट कर जान से मारने की धमकी देते हुए ब्याज आदि के नाम पर अधिक रकम वसूलते हुए आवेदक द्वारा दिए गए खाली चेक में अधिक रकम भरकर धोखाधड़ी करना स्वीकार किया गया। प्रकरण में आरोपियों को शनिवार देर शाम को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की प्रक्त्रिस्या की जा रही है।

Hindi News / Chhattisgarh / Baloda Bazar / CG Crime News: खाली चेक पर अतिरिक्त रकम भरकर धोखाधड़ी, पति-पत्नी गिरफ्तार… जानें क्या है पूरा मामला?

