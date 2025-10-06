CG Crime News: खाली चेक पर अतिरिक्त रकम भरकर धोखाधड़ी, पति-पत्नी गिरफ्तार… जानें क्या है पूरा मामला?

प्रकरण में पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता के निर्देशन में थाना सिटी कोतवाली पुलिस द्वारा जांच एवं विवेचना कार्यवाही करते हुए आरोपी पति-पत्नी हेमलाल सिन्हा उम्र 48 वर्ष एवं पिंकी सिन्हा उम्र 42 वर्ष दोनों निवासी सी.4 राधा विहार कॉलोनी बलौदाबाजार थाना सिटी कोतवाली को हिरासत में लिया गया। पूछताछ करने पर आरोपियों द्वारा आवेदक को रकम उधारी में देना एवं उससे मारपीट कर जान से मारने की धमकी देते हुए ब्याज आदि के नाम पर अधिक रकम वसूलते हुए आवेदक द्वारा दिए गए खाली चेक में अधिक रकम भरकर धोखाधड़ी करना स्वीकार किया गया। प्रकरण में आरोपियों को शनिवार देर शाम को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की प्रक्त्रिस्या की जा रही है।