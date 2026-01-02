Police Transfer 2026: पुलिस विभाग में 14 अफसरों का तबादला, एसपी ने जारी किया आदेश, देखें लिस्ट

ट्रांसफर (फोटो सोर्स- पत्रिका)
Police Transfer 2026: नए साल के आगमन के साथ ही प्रदेश के विभिन्न विभागों में तबादलों का दौर शुरू हो गया है। इसी कड़ी में बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल हुआ है।
सूत्रों के अनुसार, एक साथ 11 निरीक्षक, 1 उप निरीक्षक और 2 सहायक उप निरीक्षक को उनके पदों से इधर-उधर स्थानांतरित किया गया है। जिले की पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। पुलिस विभाग में इस बदलाव से कार्यप्रणाली और प्रशासनिक ढांचे में नई गति (Police Transfer 2026) आने की उम्मीद है।
बड़ी खबरेंView All
बलोदा बाज़ार
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग