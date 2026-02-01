22 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बलोदा बाज़ार

Holi Dry Day: होली को लेकर साय सरकार का बड़ा ऐलान! निर्धारित नियमों के तहत लागू रहेगा ‘ड्राई डे’

Holi Dry Day: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने होली पर ड्राई डे निरस्त न करने का ऐलान किया। सरकार ने स्पष्ट किया कि पूर्व निर्धारित नियमों के तहत ही ड्राई डे लागू रहेगा।

less than 1 minute read
Google source verification

बलोदा बाज़ार

image

Laxmi Vishwakarma

Feb 22, 2026

होली में निरस्त नहीं होगा ड्राई डे (photo source- Patrika)

होली में निरस्त नहीं होगा ड्राई डे (photo source- Patrika)

Holi Dry Day: छत्तीसगढ़ के प्रमुख धार्मिक तीर्थ स्थल गिरौदपुरी में आयोजित मेले के दौरान पहुंचे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एक अहम घोषणा की। उन्होंने स्पष्ट किया कि होली के अवसर पर ड्राई डे को रद्द नहीं किया जाएगा और पूर्व निर्धारित नियमों के अनुसार ही प्रतिबंध प्रभावी रहेगा।

विशेष उत्साह का माहौल देखने को मिला

गिरौदपुरी पहुंचने पर मुख्यमंत्री ने गुरु घासीदास की जन्मस्थली स्थित गुरुगद्दी में माथा टेककर प्रदेश की सुख-समृद्धि और शांति की कामना की। इसके बाद उन्होंने मेले में आए श्रद्धालुओं से भेंट की और अपने हाथों से प्रसाद वितरित किया। उनके आगमन से मेले में विशेष उत्साह का माहौल देखने को मिला। पहले ही दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचे।

Holi Dry Day: दिशा-निर्देशों का पालन किया जाएगा

मीडिया से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने दोहराया कि होली पर ड्राई डे को लेकर कोई बदलाव नहीं होगा। निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन किया जाएगा। मेले में आस्था और श्रद्धा का वातावरण बना हुआ है, वहीं मुख्यमंत्री की उपस्थिति ने आयोजन की गरिमा को और बढ़ा दिया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

22 Feb 2026 07:01 pm

Published on:

22 Feb 2026 07:00 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Baloda Bazar / Holi Dry Day: होली को लेकर साय सरकार का बड़ा ऐलान! निर्धारित नियमों के तहत लागू रहेगा ‘ड्राई डे’

बड़ी खबरें

View All

बलोदा बाज़ार

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

ACB Raid: ACB की बड़ी रेड! रिश्वत लेते रंगे हाथों धराया RES डिपार्टमेंट का SDO, जनपद में हड़कंप

भ्रष्टाचार के खिलाफ ACB की बड़ी कार्रवाई (photo source- Patrika)
बलोदा बाज़ार

छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए NHM की बंपर भर्ती

छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए NHM की बंपर भर्ती, सिर्फ इन लोग निवासी कर सकते है आवेदन, जानें पूरी detail...(photo-AI)
बलोदा बाज़ार

अग्निवीर बनने का शानदार अवसर! 13 फरवरी से ऑनलाइन आवेदन शुरू

अग्निवीर बनने का शानदार अवसर! 13 फरवरी से ऑनलाइन आवेदन शुरू, 1 अप्रैल अंतिम तिथि...(photo-patrika)
बलोदा बाज़ार

Rape News: बीमार बुजुर्ग महिला से दुष्कर्म, दो युवकों ने घर में घुसकर की घिनौनी हरकत, ऐसे हुआ मामले का खुलासा

बुजुर्ग महिला से दुष्कर्म (फोटो सोर्स- iStock)
बलोदा बाज़ार

Job Placement: 135 पदों पर होगी भर्ती… इस जिले में 11 फरवरी को प्लेसमेंट कैम्प का आयोजन, 10वीं से 12वीं पास कर सकते हैं आवेदन

युवाओं के लिए जॉब पाने का ये शानदार मौका (photo source- Patrika)
बलोदा बाज़ार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.