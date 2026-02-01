Holi Dry Day: होली को लेकर साय सरकार का बड़ा ऐलान! निर्धारित नियमों के तहत लागू रहेगा ‘ड्राई डे’

गिरौदपुरी पहुंचने पर मुख्यमंत्री ने गुरु घासीदास की जन्मस्थली स्थित गुरुगद्दी में माथा टेककर प्रदेश की सुख-समृद्धि और शांति की कामना की। इसके बाद उन्होंने मेले में आए श्रद्धालुओं से भेंट की और अपने हाथों से प्रसाद वितरित किया। उनके आगमन से मेले में विशेष उत्साह का माहौल देखने को मिला। पहले ही दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचे।