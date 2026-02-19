ACB Raid: ACB की बड़ी रेड! रिश्वत लेते रंगे हाथों धराया RES अधिकारी, जनपद में हड़कंप

बताया जा रहा है कि गोपाल कृष्ण शर्मा का कुछ समय पहले ही प्रमोशन हुआ था और वे पलारी जनपद पंचायत के RES विभाग में एसडीओ के रूप में पदस्थ थे। फिलहाल ACB की टीम उनसे पूछताछ कर रही है और आगे की वैधानिक कार्रवाई जारी है। इस कार्रवाई के बाद RES विभाग में हड़कंप की स्थिति है।