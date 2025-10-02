Bhilai Murder Case: दो बेटों ने मिलकर बेरहमी से कर दी पिता की हत्या, इस बात पर आया था गुस्सा… गिरफ्तार

Bhilai Murder Case: नंदिनी थाना क्षेत्र में अहिवारा निवासी बलविंदर सिंह को शराब पीकर पत्नी के साथ गाली-गलौज और मारपीट करना उस समय भारी पड़ा, जब उसके दोनों सौतेले बेटों ने मिलकर उसकी पिटाई कर दी। जवान बच्चों ने नशे में धुत सौतेले पिता को इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई। नंदिनी पुलिस ने दोनों आरोपी सौतेले बेटों त्रिलोचन कोसरे 22 साल और भूपेश कोसरे 20 साल को 12 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया। हत्या में उपयोग किए गए फावड़ा और डंडे को भी जब्त कर लिया है।
नंदिनी थाना में पुलिस को अहिवारा निवासी अरूण कुमार बंजारे ने बताया कि उसके पड़ोस में रहने वाले उसके बड़े पिता की बेटी मीरावती के घर से झगड़ा लड़ाई व रोने की आवाज सुनकर वह मीरावती के घर गया। वहां मीरावती का पति बलविंदर सिंह खून से लथपथ पड़ा हुआ था। मीरावती से पूछने पर बताया कि उसका पति शराब पीकर घर आया और गाली-गलौज कर मारपीट कर जमीन में उसे पटक दिया। जिसे देखकर उसके बेटे त्रिलोचन कोसरे व भूपेश कोसरे ने बलविंदर के साथ मारपीट की।
मीरावती ने बताया कि त्रिलोचन कोसरे ने आंगन में रखे रापा (फावड़ा) से व भूपेश कोसरे ने डंडे से बलविंदर सिंह को मारा। जिससे बलविंदर के सिर व चेहरे में चोट आई। मारपीट से बलविंदर की मृत्यु हो गई। थाना नंदिनी नगर में धारा 103 (1), 3 (5) बीएनएस कायम कर विवेचना में लिया गया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ की। दोनों ने अपना जुर्म कबूल किया। दोनों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया।
बड़ी खबरेंView All
भिलाई
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग