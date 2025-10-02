Bhilai Murder Case: दो बेटों ने मिलकर बेरहमी से कर दी पिता की हत्या, इस बात पर आया था गुस्सा… गिरफ्तार

Bhilai Murder Case: नंदिनी थाना क्षेत्र में अहिवारा निवासी बलविंदर सिंह को शराब पीकर पत्नी के साथ गाली-गलौज और मारपीट करना उस समय भारी पड़ा, जब उसके दोनों सौतेले बेटों ने मिलकर उसकी पिटाई कर दी। जवान बच्चों ने नशे में धुत सौतेले पिता को इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई। नंदिनी पुलिस ने दोनों आरोपी सौतेले बेटों त्रिलोचन कोसरे 22 साल और भूपेश कोसरे 20 साल को 12 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया। हत्या में उपयोग किए गए फावड़ा और डंडे को भी जब्त कर लिया है।