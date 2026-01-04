केंद्रीय जेल में बंद प्रेग्नेंट महिला ने बच्चे को दिया जन्म, हत्या के केस में काट रही सजा

CG News: जेल की चारदीवारी के भीतर मानवीय करुणा और संवेदनशील प्रशासन की एक प्रेरक तस्वीर सामने आई है। हत्या के एक प्रकरण में निरुद्ध गर्भवती महिला बंदी के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने समय रहते हस्तक्षेप कर न केवल उसके मातृत्व अधिकारों की रक्षा की, बल्कि सुरक्षित प्रसव सुनिश्चित कर उम्मीद की नई सुबह दी। नए साल की पूर्व संध्या पर केंद्रीय जेल में गूंजी नवजात की किलकारी इस संवेदनशील पहल का प्रत्यक्ष प्रमाण बनी।