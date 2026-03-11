Bhilai News: बोरवेल खनन पर प्रतिबंध, उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

Bhilai News: गर्मी के मौसम में पेयजल संकट से निपटने और भूजल स्रोतों के संरक्षण के लिए जिला प्रशासन ने सख्ती बरतते हुए बिना अनुमति नए नलकूप (बोरवेल) खनन पर रोक लगा दी है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अभिजीत सिंह ने छत्तीसगढ़ पेयजल परिरक्षण अधिनियम 1986 के तहत आदेश जारी करते हुए कहा है कि 30 जून 2026 अथवा मानसून आगमन तक जिले में बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के नए बोरवेल का खनन नहीं किया जा सकेगा।