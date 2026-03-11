11 मार्च 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भिलाई

Bhilai News: बोरवेल खनन पर प्रतिबंध, उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

Bhilai News: आदेश जारी करते हुए कहा है कि 30 जून 2026 अथवा मानसून आगमन तक जिले में बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के नए बोरवेल का खनन नहीं किया जा सकेगा।

less than 1 minute read
Google source verification

भिलाई

image

Love Sonkar

Mar 11, 2026

Bhilai News: बोरवेल खनन पर प्रतिबंध, उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

Bhilai News: गर्मी के मौसम में पेयजल संकट से निपटने और भूजल स्रोतों के संरक्षण के लिए जिला प्रशासन ने सख्ती बरतते हुए बिना अनुमति नए नलकूप (बोरवेल) खनन पर रोक लगा दी है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अभिजीत सिंह ने छत्तीसगढ़ पेयजल परिरक्षण अधिनियम 1986 के तहत आदेश जारी करते हुए कहा है कि 30 जून 2026 अथवा मानसून आगमन तक जिले में बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के नए बोरवेल का खनन नहीं किया जा सकेगा।

जारी आदेश के अनुसार यह प्रतिबंध भूजल के अनियंत्रित दोहन को रोकने और गर्मी के दौरान आम नागरिकों को पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लगाया गया है। हालांकि शासकीय, अर्धशासकीय संस्थाओं और नगरीय निकायों को अपने क्षेत्र में पेयजल व्यवस्था के लिए आवश्यक नलकूप खनन की अलग से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन उन्हें निर्धारित नियमों का पालन करना होगा।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि नलकूप खनन या मरम्मत का कार्य केवल पंजीकृत बोरवेल एजेंसियों के माध्यम से ही कराया जा सकेगा। नियमों का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।

इनको दी जिम्मेदारी

आदेश के तहत अलग-अलग क्षेत्रों के लिए अधिकृत अधिकारियों की नियुक्ति भी की गई है
नगर निगम दुर्ग, भिलाई और रिसाली क्षेत्र के लिए अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, दुर्ग
राजस्व अनुविभाग दुर्ग के शेष क्षेत्रों के लिए अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), दुर्ग
राजस्व अनुविभाग धमधा के लिए अनुविभागीय अधिकारी, धमधा
राजस्व अनुविभाग पाटन के लिए अनुविभागीय अधिकारी, पाटन
राजस्व अनुविभाग भिलाई-3 के क्षेत्रों के लिए अनुविभागीय अधिकारी, भिलाई-3

ये अधिकारी संबंधित क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार जांच और रिपोर्ट के आधार पर नलकूप खनन की अनुमति प्रदान करेंगे। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

11 Mar 2026 02:18 pm

Published on:

11 Mar 2026 02:17 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bhilai / Bhilai News: बोरवेल खनन पर प्रतिबंध, उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

बड़ी खबरें

View All

भिलाई

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Prostitution Busted: मकान में देह व्यापार का भंडाफोड़! संचालिका समेत ग्राहक गिरफ्तार, देखें Video

वेश्यावृत्ति का भंडाफोड़ (photo source- Patrika)
भिलाई

CG Weather Update: मार्च की शुरुआत में ही गर्मी का कहर, इस जिले में पारा 38.9 डिग्री पर पहुंचा, मौसम विभाग ने दी चेतावनी

मार्च में ही मई जैसी गर्मी (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)
भिलाई

CG Opium Case: चार ट्रैक्टर में भरकर मालखाने भेजे गए 7.88 करोड़ के अफीम के पौधे, BSP में होगा नष्टीकरण

CG Opium farming case in bhilai durg
भिलाई

CG Opium Case: अवैध अफीम मामले में चौंकाने वाला खुलासा, खेती के लिए आरोपियों ने अपनाया था स्मार्ट फार्मिंग’ मॉडल

CG Opium Case: अवैध अफीम मामले में चौंकाने वाला खुलासा, खेती के लिए आरोपियों ने अपनाया था स्मार्ट फार्मिंग’ मॉडल
भिलाई

सीएसवीटीयू में इस सत्र से माइनर डिग्री की शुरुआत, इन छात्रों को मिलेगा डबल स्किल का मौका, जानें कैसे?

सीएसवीटीयू (photo source- Patrika)
भिलाई
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.