1 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोरबा

Snake Bite Case: 8 महीने की प्रेग्नेंट महिला को कोबरा सांप ने काटा, मौके पर हुई मौत, परिजनों में छाया मातम

Snake Bite Case: कोरबा जिले के करतला थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। टेंगरमार गांव में कोबरा सांप के डसने से आठ माह की गर्भवती महिला की मौत हो गई।

2 min read
Google source verification

कोरबा

image

Khyati Parihar

Jan 01, 2026

मौत (photo-patrika)

मौत (photo-patrika)

Snake Bite Case: कोरबा जिले के करतला थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। टेंगरमार गांव में कोबरा सांप के डसने से आठ माह की गर्भवती महिला की मौत हो गई। इस दर्दनाक हादसे में गर्भ में पल रहे शिशु की भी जान नहीं बच सकी। अचानक घटी इस घटना से परिवार के साथ-साथ पूरे गांव में शोक का माहौल है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, टेंगरमार निवासी फिरतु राम मांझी की 23 वर्षीय पत्नी राधिका मंगलवार दोपहर अपने घर के आंगन में बने शौचालय की ओर जा रही थी। इसी दौरान रास्ते में मौजूद एक कोबरा सांप पर उसका पैर पड़ गया। इससे उत्तेजित होकर सांप ने राधिका के पैर से लिपटकर उसे कई बार डस लिया।

अस्पताल पहुंचने से पहले ही रास्ते में राधिका की मौत

सांप के डसते ही राधिका दर्द से चीख उठी। उसकी आवाज सुनकर घर के अन्य सदस्य मौके पर पहुंचे। उन्होंने सांप को बाड़ी की ओर भागते हुए देखा। राधिका की हालत तेजी से बिगड़ने लगी, जिसके बाद परिजन उसे तत्काल इलाज के लिए अस्पताल ले जाने लगे। हालांकि, अस्पताल पहुंचने से पहले ही रास्ते में राधिका ने दम तोड़ दिया। डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। इस हादसे में गर्भस्थ शिशु की भी मृत्यु हो गई।

परिजनों में छाया मातम

बताया जा रहा है कि घटना के समय मृतका का पति फिरतु राम मांझी काम के सिलसिले में केराकछार गया हुआ था। उसे फोन के माध्यम से घटना की जानकारी दी गई। सूचना मिलते ही वह बदहवास हालत में गांव पहुंचा। पत्नी और अजन्मे बच्चे की मौत से वह गहरे सदमे में है।

साल 2024 में हुई थी शादी

मृतका के पति फिरतु राम ने बताया कि उसकी शादी बीते वर्ष 21 फरवरी 2024 को सामाजिक रीति-रिवाज के साथ राधिका से हुई थी। शादी के कुछ महीनों बाद ही राधिका गर्भवती हो गई थी। उसका नियमित इलाज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा था। परिवार आने वाले बच्चे को लेकर बेहद खुश था, लेकिन इस हादसे ने सारी खुशियां छीन लीं।

परिजनों के अनुसार, जिस कोबरा सांप ने राधिका को डसा, उसे पिछले कुछ दिनों से घर के आसपास बाड़ी में देखा जा रहा था। ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में सांपों की आवाजाही लगातार बनी रहती है, लेकिन इस तरह की घटना की किसी को उम्मीद नहीं थी। घटना की सूचना मिलने पर करतला थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। स्वास्थ्य विभाग को भी मामले की जानकारी दी गई है। वहीं, घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों ने प्रशासन से इलाके में सर्पदंश से बचाव और जागरूकता अभियान चलाने की मांग की है।

ये भी पढ़ें

Snake bite: भाजपा जिला उपाध्यक्ष की पत्नी को जहरीले सांप ने डसा, हुई मौत, पहुंचे मंत्री नेताम
अंबिकापुर
Snake bite

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

01 Jan 2026 12:56 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Korba / Snake Bite Case: 8 महीने की प्रेग्नेंट महिला को कोबरा सांप ने काटा, मौके पर हुई मौत, परिजनों में छाया मातम

बड़ी खबरें

View All

कोरबा

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG Snake Bite: ख़ुशी आने से पहले छाया मातम, गर्भवती महिला को कोबरा सांप ने डसा, अस्पताल ले जाने के दौरान मौत

CG Snake Bite: ख़ुशी आने से पहले छाया मातम, गर्भवती महिला को कोबरा सांप ने डसा, अस्पताल ले जाने के दौरान मौत
कोरबा

Crime News: सफाई के दौरान मटके में मिला मासूम का शव, फैली सनसनी, जांच में जुटी पुलिस

मटके में मिली मासूम की लाश (photo source- Patrika)
कोरबा

झोलाछाप डॉक्टर के इंजेक्शन से 12 साल बालक हुआ दिव्यांग, 10 महीने बाद FIR दर्ज

CG Police news
कोरबा

नए साल के जश्न से पहले पुलिस की कड़ी चेतावनी

नए साल की रात सख्त पहरा! जश्न में लापरवाही पड़ सकती है भारी... नशे में पकड़े गए तो वाहन जब्त, आयोजकों पर भी कार्रवाई(photo-patrika)
कोरबा

CG Crime: पुरानी रंजिश में भाजपा नेता की बेरहमी से हत्या, चाकू और कुल्हाड़ी से काट डाला, इलाके में फैली सनसनी,

CG Crime: पुरानी रंजिश में भाजपा नेता की बेरहमी से हत्या, चाकू और कुल्हाड़ी से काट डाला, इलाके में फैली सनसनी,
कोरबा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.