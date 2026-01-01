Snake Bite Case: 8 महीने की प्रेग्नेंट महिला को कोबरा सांप ने काटा, मौके पर हुई मौत, परिजनों में छाया मातम

मौत (photo-patrika)
Snake Bite Case: कोरबा जिले के करतला थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। टेंगरमार गांव में कोबरा सांप के डसने से आठ माह की गर्भवती महिला की मौत हो गई। इस दर्दनाक हादसे में गर्भ में पल रहे शिशु की भी जान नहीं बच सकी। अचानक घटी इस घटना से परिवार के साथ-साथ पूरे गांव में शोक का माहौल है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, टेंगरमार निवासी फिरतु राम मांझी की 23 वर्षीय पत्नी राधिका मंगलवार दोपहर अपने घर के आंगन में बने शौचालय की ओर जा रही थी। इसी दौरान रास्ते में मौजूद एक कोबरा सांप पर उसका पैर पड़ गया। इससे उत्तेजित होकर सांप ने राधिका के पैर से लिपटकर उसे कई बार डस लिया।
सांप के डसते ही राधिका दर्द से चीख उठी। उसकी आवाज सुनकर घर के अन्य सदस्य मौके पर पहुंचे। उन्होंने सांप को बाड़ी की ओर भागते हुए देखा। राधिका की हालत तेजी से बिगड़ने लगी, जिसके बाद परिजन उसे तत्काल इलाज के लिए अस्पताल ले जाने लगे। हालांकि, अस्पताल पहुंचने से पहले ही रास्ते में राधिका ने दम तोड़ दिया। डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। इस हादसे में गर्भस्थ शिशु की भी मृत्यु हो गई।
बताया जा रहा है कि घटना के समय मृतका का पति फिरतु राम मांझी काम के सिलसिले में केराकछार गया हुआ था। उसे फोन के माध्यम से घटना की जानकारी दी गई। सूचना मिलते ही वह बदहवास हालत में गांव पहुंचा। पत्नी और अजन्मे बच्चे की मौत से वह गहरे सदमे में है।
मृतका के पति फिरतु राम ने बताया कि उसकी शादी बीते वर्ष 21 फरवरी 2024 को सामाजिक रीति-रिवाज के साथ राधिका से हुई थी। शादी के कुछ महीनों बाद ही राधिका गर्भवती हो गई थी। उसका नियमित इलाज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा था। परिवार आने वाले बच्चे को लेकर बेहद खुश था, लेकिन इस हादसे ने सारी खुशियां छीन लीं।
परिजनों के अनुसार, जिस कोबरा सांप ने राधिका को डसा, उसे पिछले कुछ दिनों से घर के आसपास बाड़ी में देखा जा रहा था। ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में सांपों की आवाजाही लगातार बनी रहती है, लेकिन इस तरह की घटना की किसी को उम्मीद नहीं थी। घटना की सूचना मिलने पर करतला थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। स्वास्थ्य विभाग को भी मामले की जानकारी दी गई है। वहीं, घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों ने प्रशासन से इलाके में सर्पदंश से बचाव और जागरूकता अभियान चलाने की मांग की है।
कोरबा
