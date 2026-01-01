Snake Bite Case: 8 महीने की प्रेग्नेंट महिला को कोबरा सांप ने काटा, मौके पर हुई मौत, परिजनों में छाया मातम

परिजनों के अनुसार, जिस कोबरा सांप ने राधिका को डसा, उसे पिछले कुछ दिनों से घर के आसपास बाड़ी में देखा जा रहा था। ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में सांपों की आवाजाही लगातार बनी रहती है, लेकिन इस तरह की घटना की किसी को उम्मीद नहीं थी। घटना की सूचना मिलने पर करतला थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। स्वास्थ्य विभाग को भी मामले की जानकारी दी गई है। वहीं, घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों ने प्रशासन से इलाके में सर्पदंश से बचाव और जागरूकता अभियान चलाने की मांग की है।