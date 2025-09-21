Patrika LogoSwitch to English

अंबिकापुर

Snake bite: भाजपा जिला उपाध्यक्ष की पत्नी को जहरीले सांप ने डसा, हुई मौत, पहुंचे मंत्री नेताम

Snake bite: खेत में फसल देखने जाने के दौरान सर्पदंश का हुईं शिकार, सांप डसने के बाद बदहवास हालत में पहुंची घर और परिजन को बताई बात, फिर हो गईं बेहोश

अंबिकापुर

Ram Prawesh Vishwakarma

Sep 21, 2025

Snake bite
Minister Netam with Balrampur district vice president (Photo- Patrika)

अंबिकापुर. भारतीय जनता पार्टी के बलरामपुर-रामानुजगंज जिला उपाध्यक्ष अजीत सिंह की पत्नी की सर्पदंश से मौत हो गई। उन्हें शनिवार को खेत में फसल देखने जाने के दौरान सांप ने डस (Snake bite) लिया था। इलाज के लिए मेडिकल कॉलज अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सूचना पर कृषि मंत्री रामविचार नेताम अस्पताल पहुंचे और शोकाकुल परिजन से मुलाकात कर उनका ढांढ़स बंधाया।

बलरामपुर जिले के ग्राम सरनाडीह निवासी अजीत सिंह भाजपा जिला उपाध्यक्ष के पद पर पदस्थ हैं। उनकी पत्नी 45 वर्षीय आरती सिंह शनिवार को खेत में फसल देखने गईं थीं। इसी दौरान उन्हें किसी जहरीले सांप ने डस (Snake bite) लिया।

Snake (Photo- Patrika)

इसके बाद वे किसी तरह बदहवास घर पहुंचीं और घटना (Snake bite) की जानकारी परिजन को दी। इसके बाद वे घर में ही बेहोश हो गईं। यह देख परिजन हड़बड़ा गए। फिर आनन-फानन में उन्हें बलरामपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया।

Snake bite: मेडिकल कॉलेज अस्पताल में तोड़ा दम

बलरामपुर जिला अस्पताल में डॉक्टरों ने उनका प्राथमिक उपचार किया, फिर उनकी गंभीर हालत को देखते हुए मेडिकल कॉलेज अस्पताल अंबिकापुर रेफर कर दिया गया। यहां इलाज के दौरान (Snake bite) शनिवार की शाम करीब 6 बजे उनकी मौत हो गई।

Minister Netam reached in hospital (Photo- Patrika)

सूचना पर कृषि मंत्री रामविचार नेताम अस्पताल पहुंचे और शोकाकुल परिजन से मुलाकात कर उनका ढांढ़स बंधाया।आरती सिंह की मृत्यु से परिजनों में शोक की लहर है। पुलिस ने पीएम पश्चात शव परिजन को सौंप दिया।

Published on:

21 Sept 2025 08:49 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / Snake bite: भाजपा जिला उपाध्यक्ष की पत्नी को जहरीले सांप ने डसा, हुई मौत, पहुंचे मंत्री नेताम

