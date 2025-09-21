Snake bite: भाजपा जिला उपाध्यक्ष की पत्नी को जहरीले सांप ने डसा, हुई मौत, पहुंचे मंत्री नेताम

अंबिकापुर. भारतीय जनता पार्टी के बलरामपुर-रामानुजगंज जिला उपाध्यक्ष अजीत सिंह की पत्नी की सर्पदंश से मौत हो गई। उन्हें शनिवार को खेत में फसल देखने जाने के दौरान सांप ने डस (Snake bite) लिया था। इलाज के लिए मेडिकल कॉलज अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सूचना पर कृषि मंत्री रामविचार नेताम अस्पताल पहुंचे और शोकाकुल परिजन से मुलाकात कर उनका ढांढ़स बंधाया।