9 दुकानों पर लगा सील… बकाया किराया नहीं जमा करना पड़ा भारी, निगम का 41 लाख से अधिक बकाया रिकवरी का दावा

उपायुक्त डीके कोसरिया ने बताया कि अलग-अलग दुकानों पर अलग-अलग बकाया है। किसी दुकान पर बकाया 7 लाख रुपये, किसी पर 4 लाख, तो कुछ दुकानों पर 2–2.5 लाख रुपये तक बकाया जमा होना था। कई दुकानदारों को समय रहते नोटिस भेजे गए, लेकिन भुगतान नहीं होने के कारण दुकानों को सील करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा।