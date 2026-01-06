9 दुकानों पर लगा सील… बकाया किराया नहीं जमा करना पड़ा भारी, निगम का 41 लाख से अधिक बकाया रिकवरी का दावा

6 जनवरी 2026,

भिलाई

9 दुकानों पर लगा सील… बकाया किराया नहीं जमा करना पड़ा भारी, निगम का 41 लाख से अधिक बकाया रिकवरी का दावा

CG News: भिलाई में नगर निगम भिलाई ने आकाशगंगा व्यावसायिक परिसर की 9 दुकानों को सील कर दिया है। यह कार्रवाई आयुक्त राजीव कुमार पांडेय के निर्देश पर निगम उपायुक्त डीके कोसरिया के नेतृत्व में की गई।

भिलाई

image

Shradha Jaiswal

Jan 06, 2026

CG News: बकाया किराया जमा न होने पर हुई कार्रवाई

CG News: बकाया किराया जमा न होने पर हुई कार्रवाई(photo-patrika)

CG News: छत्तीसगढ़ के भिलाई में नगर निगम भिलाई ने आकाशगंगा व्यावसायिक परिसर की 9 दुकानों को सील कर दिया है। यह कार्रवाई आयुक्त राजीव कुमार पांडेय के निर्देश पर निगम उपायुक्त डीके कोसरिया के नेतृत्व में की गई। इस दौरान जोन 1 राजस्व विभाग और पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम भी मौजूद रही।

CG News: बकाया किराया जमा न होने पर हुई कार्रवाई

नगर निगम के अनुसार, आकाशगंगा परिसर में दुकानों को लीज पर आवंटित किया गया था और प्रत्येक दुकान पर प्रतिमाह निर्धारित किराया जमा करने का प्रावधान था। बाद में किराए में वृद्धि की सूचना भेजकर दुकानदारों को नोटिस जारी किया गया, लेकिन अधिकांश दुकानदार समय पर भुगतान नहीं कर सके।

कुल 41 लाख से अधिक बकाया

सील की गई 9 दुकानों पर निगम का कुल 41 लाख रुपये से अधिक किराया बकाया था। नोटिस अवधि पूरी होने के बाद दुकानों का आवंटन निरस्त कर दुकानों को सील किया गया।

बकाया राशि में लगातार वृद्धि

उपायुक्त डीके कोसरिया ने बताया कि अलग-अलग दुकानों पर अलग-अलग बकाया है। किसी दुकान पर बकाया 7 लाख रुपये, किसी पर 4 लाख, तो कुछ दुकानों पर 2–2.5 लाख रुपये तक बकाया जमा होना था। कई दुकानदारों को समय रहते नोटिस भेजे गए, लेकिन भुगतान नहीं होने के कारण दुकानों को सील करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा।

निगम की चेतावनी

नगर निगम ने चेताया है कि भविष्य में भी किराया न जमा करने वाले दुकानदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई से निगम का उद्देश्य न केवल बकाया रिकवरी करना है बल्कि अन्य दुकानदारों को समय पर किराया जमा करने के लिए सतर्क करना भी है।

Published on:

06 Jan 2026 12:01 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bhilai / 9 दुकानों पर लगा सील… बकाया किराया नहीं जमा करना पड़ा भारी, निगम का 41 लाख से अधिक बकाया रिकवरी का दावा

