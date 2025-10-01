Bilaspur Murder News: मामूली विवाद पर दुर्गा पंडाल के पीछे दोस्त की चाकू से हत्या, देखकर लोगों के उड़े होश… आरोपी गिरफ्तार

Murder पत्रिका फाइल फोटो।
Bilaspur Murder News: नवरात्र के भक्ति माहौल और पंडालों की चहल-पहल के बीच सोमवार रात मोपका स्थित दुर्गा पंडाल के पास एक युवक की हत्या ने पूरे इलाके को दहलाकर रख दिया।
पुलिस ने घटना के तुरंत बाद आरोपी कमलेश सूर्यवंशी (25) को गिरफ्तार कर लिया। मृतक दिनेश कुमार सूर्यवंशी (35) और आरोपी कमलेश पुराने दोस्त थे। सूत्रों के अनुसार सोमवार रात करीब 10.30 बजे दिनेश पंडाल के पीछे बैठा था, तभी कमलेश वहां आया।
बातचीत के दौरान मामूली कहासुनी तेज हो गई और गुस्से में कमलेश ने अचानक चाकू निकालकर दिनेश के गले पर वार कर दिया। गंभीर चोट लगते ही दिनेश खून से लथपथ होकर गिर पड़ा। मौके पर मौजूद लोगों और परिजनों ने उसे तुरंत सिम्स अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
पुलिस ने बताया कि कमलेश ने पूछताछ में स्वीकार किया कि दिनेश उसे बार-बार परेशान करता था। कई बार समझाने के बावजूद दिनेश की हरकतें नहीं रुक रहीं, जिससे तंग होकर उसने यह कदम उठाया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आरोपी मानसिक रोगी है और सेंदरी स्थित मेंटल हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा है।
