छत्तीसगढ़ में दिल दहला देने वाला सड़क हादसा, तेज रफ्तार कार और हाइवा की जोरदार टक्कर, युवती समेत 2 की मौत

CG Accident: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में नूतन चौक से देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई है, जहां तेज रफ्तार कार और हाइवा की जोरदार टक्कर में युवती समेत दो लोगों की मौत हो गई। हादसा इतना भीषण था कि कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, जबकि दो युवक गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है, मौके पर पहुंची सरकंडा पुलिस ने दोनों वाहनों को जब्त कर हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है।
गुरुवार रात करीब साढ़े ग्यारह बजे अरपा पार नूतन चौक स्थित सेंट्रल लाइब्रेरी के सामने यह हादसा उस वक्त हुआ, जब सीपत चौक से राजकिशोर नगर की ओर जा रही टाटा नेक्सान कार नूतन चौक पर यूटर्न ले रही थी। इसी दौरान राजकिशोर नगर की ओर से तेज रफ्तार में आ रही हाइवा से कार की आमने-सामने जोरदार भिड़ंत हो गई।कार के उड़े परखच्चे टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए।
हादसे में कार सवार अंशु चन्द्रा, उम्र 24 वर्ष, निवासी जांजगीर-चांपा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि हिमांशु राठौर, उम्र 26 वर्ष ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया, मृतक हिमांशु अटल यूनिवर्सटी के कंप्यूटर साइंस का छात्र था।प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक टक्कर कार के उस हिस्से में हुई, जहां युवती बैठी थी, जिससे उसके सिर में गंभीर चोट आई।
कार का गेट और सीट बुरी तरह चिपक जाने के कारण युवती वाहन में फंस गई थी, जिसे कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। हादसे में आनंद चन्द्रा और नीरज द्विवेदी गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनका इलाज जारी है। वहीं मौके से कार में शराब की बोतलें और सिगरेट मिलने की बात भी सामने आई है, जिससे हादसे के समय नशे में होने की आशंका जताई जा रही है। सरकंडा पुलिस ने दोनों पक्षों के ऊपर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
