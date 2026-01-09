9 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

बिलासपुर

छत्तीसगढ़ में दिल दहला देने वाला सड़क हादसा, तेज रफ्तार कार और हाइवा की जोरदार टक्कर, युवती समेत 2 की मौत

CG Accident: तेज रफ्तार कार और हाइवा की जोरदार टक्कर में युवती समेत दो लोगों की मौत हो गई।

2 min read
Google source verification

बिलासपुर

image

Love Sonkar

Jan 09, 2026

हिमाचल में खाई में गिरी बीएस (File Photo)

CG Accident: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में नूतन चौक से देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई है, जहां तेज रफ्तार कार और हाइवा की जोरदार टक्कर में युवती समेत दो लोगों की मौत हो गई। हादसा इतना भीषण था कि कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, जबकि दो युवक गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है, मौके पर पहुंची सरकंडा पुलिस ने दोनों वाहनों को जब्त कर हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है।

गुरुवार रात करीब साढ़े ग्यारह बजे अरपा पार नूतन चौक स्थित सेंट्रल लाइब्रेरी के सामने यह हादसा उस वक्त हुआ, जब सीपत चौक से राजकिशोर नगर की ओर जा रही टाटा नेक्सान कार नूतन चौक पर यूटर्न ले रही थी। इसी दौरान राजकिशोर नगर की ओर से तेज रफ्तार में आ रही हाइवा से कार की आमने-सामने जोरदार भिड़ंत हो गई।कार के उड़े परखच्चे टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए।

हादसे में कार सवार अंशु चन्द्रा, उम्र 24 वर्ष, निवासी जांजगीर-चांपा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि हिमांशु राठौर, उम्र 26 वर्ष ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया, मृतक हिमांशु अटल यूनिवर्सटी के कंप्यूटर साइंस का छात्र था।प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक टक्कर कार के उस हिस्से में हुई, जहां युवती बैठी थी, जिससे उसके सिर में गंभीर चोट आई।

कार का गेट और सीट बुरी तरह चिपक जाने के कारण युवती वाहन में फंस गई थी, जिसे कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। हादसे में आनंद चन्द्रा और नीरज द्विवेदी गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनका इलाज जारी है। वहीं मौके से कार में शराब की बोतलें और सिगरेट मिलने की बात भी सामने आई है, जिससे हादसे के समय नशे में होने की आशंका जताई जा रही है। सरकंडा पुलिस ने दोनों पक्षों के ऊपर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

09 Jan 2026 08:43 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / छत्तीसगढ़ में दिल दहला देने वाला सड़क हादसा, तेज रफ्तार कार और हाइवा की जोरदार टक्कर, युवती समेत 2 की मौत

बड़ी खबरें

View All

बिलासपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Transfer News: पुलिस महकमे में बड़ा तबादला, 45 कर्मी हुए इधर से उधर, एसपी ने जारी किया आदेश

Transfer News: पुलिस महकमे में बड़ा तबादला, 45 कर्मी हुए इधर से उधर, एसपी ने जारी किया आदेश
बिलासपुर

Railway Updates: टाटानगर-बिलासपुर एक्सप्रेस 14 जनवरी तक रद्द, नॉन-इंटरलॉकिंग कार्य से प्रभावित संचालन

टाटानगर-बिलासपुर ट्रेन रद्द (photo source- Patrika)
बिलासपुर

रिटायर्ड कर्मचारी की पत्नी से 5.76 लाख की ठगी...

फर्जी चालान का डर, असली नुकसान! रिटायर्ड कर्मचारी की पत्नी से 5.76 लाख की ठगी, जानें पूरा मामला...(photo-patrika)
बिलासपुर

Bomb Threat: जिला न्यायालयों को बम से उड़ाने की धमकी, अज्ञात मेल से मचा हड़कंप… बम स्क्वॉड तैनात

जिला न्यायालयों को बम से उड़ाने की धमकी (फोटो सोर्स- पत्रिका)
बिलासपुर

School Closed: 10 जनवरी तक स्कूलों में अवकाश घोषित, कलेक्टर ने इस वजह से लिया बड़ा फैसला, आदेश जारी

School Closed: 10 जनवरी तक स्कूलों में अवकाश घोषित, कलेक्टर ने इस वजह से लिया बड़ा फैसला, आदेश जारी
बिलासपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.