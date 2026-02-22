एसीबी की बड़ी कार्रवाई, 90 हजार की घूस लेते फूड इंस्पेक्टर रंगे हाथ गिरफ्तार

शिकायत में बताया गया था कि ग्राम विद्याडीह की शासकीय उचित मूल्य दुकान का संचालन फिलहाल पंचायत द्वारा किया जा रहा है। उक्त दुकान को शैल स्व सहायता समूह विद्याडीह को आवंटित कराने के लिए समूह ने करीब तीन माह पहले एसडीएम कार्यालय मस्तूरी में आवेदन दिया था। शिकायतकर्ता के अनुसार, दुकान का शीघ्र आवंटन कराने और समूह के पक्ष में अनुकूल जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के एवज में फूड इंस्पेक्टर श्याम वस्त्रकार ने एक लाख रुपए की रिश्वत मांगी। महेंद्र पटेल रिश्वत नहीं देना चाहता था और आरोपी को रंगे हाथ पकड़वाने के इरादे से एसीबी पहुंचा।