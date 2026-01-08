8 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

बिलासपुर

Bomb Threat: जिला न्यायालयों को बम से उड़ाने की धमकी, अज्ञात मेल से मचा हड़कंप… बम स्क्वॉड तैनात

Bomb Threat: छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव और बिलासपुर में स्थित जिला न्यायालयों को आज सुबह बम से उड़ाने की धमकी मिलने से सनसनी फैल गई।

less than 1 minute read
Google source verification

बिलासपुर

image

Khyati Parihar

Jan 08, 2026

जिला न्यायालयों को बम से उड़ाने की धमकी (फोटो सोर्स- पत्रिका)

जिला न्यायालयों को बम से उड़ाने की धमकी (फोटो सोर्स- पत्रिका)

Bomb Threat: छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव और बिलासपुर में स्थित जिला न्यायालयों को आज सुबह बम से उड़ाने की धमकी मिलने से सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि यह धमकी न्यायालय की आधिकारिक ई-मेल आईडी पर भेजी गई, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियां तुरंत अलर्ट हो गईं।

सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा। एहतियात के तौर पर दोनों न्यायालय परिसरों को तुरंत खाली कराया गया और वकीलों, न्यायालय कर्मचारियों सहित आम लोगों के प्रवेश पर पूरी तरह रोक लगा दी गई। अचानक की गई इस कार्रवाई से कोर्ट परिसर में अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात

मामले की गंभीरता को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। बम स्क्वॉड और अन्य सुरक्षा एजेंसियां पूरे न्यायालय परिसर में सघन तलाशी अभियान चला रही हैं। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहकर हालात पर लगातार निगरानी रखे हुए हैं। प्रशासन ने किसी भी संभावित खतरे से निपटने के लिए सभी जरूरी सुरक्षा इंतजाम लागू कर दिए हैं। फिलहाल धमकी भरे ई-मेल की जांच की जा रही है और उसे भेजने वाले व्यक्ति की पहचान करने के प्रयास जारी हैं। स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है, जबकि जांच प्रक्रिया लगातार जारी है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

08 Jan 2026 04:33 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / Bomb Threat: जिला न्यायालयों को बम से उड़ाने की धमकी, अज्ञात मेल से मचा हड़कंप… बम स्क्वॉड तैनात

बड़ी खबरें

View All

बिलासपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

School Closed: 10 जनवरी तक स्कूलों में अवकाश घोषित, कलेक्टर ने इस वजह से लिया बड़ा फैसला, आदेश जारी

School Closed: 10 जनवरी तक स्कूलों में अवकाश घोषित, कलेक्टर ने इस वजह से लिया बड़ा फैसला, आदेश जारी
बिलासपुर

CG News: कक्षा स्थगित कर शिक्षक ने लगाए अश्लील गानों पर ठुमके, छात्रों ने की कार्रवाई की मांग

शिक्षक ने लगाए अश्लील गानों पर ठुमके (फोटो सोर्स- पत्रिका)
बिलासपुर

बिलासपुर के स्पा सेंटरों में पुलिस की रेड, चल रहा था ये काम, 5 प्रबंधकों के खिलाफ हुई कार्रवाई

Bilaspur Police, Spa center police raid
बिलासपुर

बिलासपुर के मोपका सब स्टेशन में लगी भीषण आग, आधे शहर में ब्लैकआउट, मची अफरा-तफरी

bilaspur fire news
बिलासपुर

CG News: 109 संविदा कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, नए फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की लगी मुहर

CG News: 109 संविदा कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, नए फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की लगी मुहर
बिलासपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.