Bomb Threat: जिला न्यायालयों को बम से उड़ाने की धमकी, अज्ञात मेल से मचा हड़कंप… बम स्क्वॉड तैनात

जिला न्यायालयों को बम से उड़ाने की धमकी (फोटो सोर्स- पत्रिका)
Bomb Threat: छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव और बिलासपुर में स्थित जिला न्यायालयों को आज सुबह बम से उड़ाने की धमकी मिलने से सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि यह धमकी न्यायालय की आधिकारिक ई-मेल आईडी पर भेजी गई, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियां तुरंत अलर्ट हो गईं।
सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा। एहतियात के तौर पर दोनों न्यायालय परिसरों को तुरंत खाली कराया गया और वकीलों, न्यायालय कर्मचारियों सहित आम लोगों के प्रवेश पर पूरी तरह रोक लगा दी गई। अचानक की गई इस कार्रवाई से कोर्ट परिसर में अफरा-तफरी का माहौल बन गया।
मामले की गंभीरता को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। बम स्क्वॉड और अन्य सुरक्षा एजेंसियां पूरे न्यायालय परिसर में सघन तलाशी अभियान चला रही हैं। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहकर हालात पर लगातार निगरानी रखे हुए हैं। प्रशासन ने किसी भी संभावित खतरे से निपटने के लिए सभी जरूरी सुरक्षा इंतजाम लागू कर दिए हैं। फिलहाल धमकी भरे ई-मेल की जांच की जा रही है और उसे भेजने वाले व्यक्ति की पहचान करने के प्रयास जारी हैं। स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है, जबकि जांच प्रक्रिया लगातार जारी है।
