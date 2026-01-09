Railway Updates: टाटानगर-बिलासपुर एक्सप्रेस 14 जनवरी तक रद्द, नॉन-इंटरलॉकिंग कार्य से प्रभावित संचालन

टाटानगर-बिलासपुर ट्रेन रद्द (photo source- Patrika)
Railway Updates: साउथ ईस्टर्न रेलवे में चल रहे नॉन-इंटरलॉकिंग काम की वजह से टाटानगर-बिलासपुर-टाटानगर एक्सप्रेस (18113/18114) को 14 जनवरी तक कैंसिल कर दिया गया है। इस दौरान यात्रियों को परेशानी होगी। रेलवे की ऑफिशियल जानकारी के मुताबिक, साउथ ईस्टर्न रेलवे में चल रहे ज़रूरी नॉन-इंटरलॉकिंग काम की वजह से यह फैसला लिया गया है।
ऑपरेशनल सेफ्टी और एफिशिएंसी को बेहतर बनाने के लिए यह काम बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे के बिलासपुर डिवीजन के तहत बिरसिंहपुर-नौरोज़ाबाद स्टेशनों के बीच मैन्ड लेवल क्रॉसिंग नंबर BK-82 (देवगवा रोड) को रिपेयर के काम के लिए बंद कर दिया जाएगा। यह लेवल क्रॉसिंग 9 जनवरी को रात 8 बजे से 10 जनवरी को सुबह 8 बजे तक रोड ट्रैफिक के लिए बंद रहेगी।
Railway Updates: रेलवे प्रशासन ने इस दौरान सड़क इस्तेमाल करने वालों से सहयोग की अपील की है। मरम्मत के काम के दौरान बिरसिंहपुर और नौरोजाबाद स्टेशनों के बीच km 948/03-05 पर बने अंडरपास के ज़रिए सड़क यातायात के लिए एक दूसरा रास्ता दिया गया है। यात्री इस दूसरे रास्ते का इस्तेमाल कर सकते हैं।
बड़ी खबरेंView All
बिलासपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग