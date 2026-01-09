Railway Updates: टाटानगर-बिलासपुर एक्सप्रेस 14 जनवरी तक रद्द, नॉन-इंटरलॉकिंग कार्य से प्रभावित संचालन

ऑपरेशनल सेफ्टी और एफिशिएंसी को बेहतर बनाने के लिए यह काम बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे के बिलासपुर डिवीजन के तहत बिरसिंहपुर-नौरोज़ाबाद स्टेशनों के बीच मैन्ड लेवल क्रॉसिंग नंबर BK-82 (देवगवा रोड) को रिपेयर के काम के लिए बंद कर दिया जाएगा। यह लेवल क्रॉसिंग 9 जनवरी को रात 8 बजे से 10 जनवरी को सुबह 8 बजे तक रोड ट्रैफिक के लिए बंद रहेगी।