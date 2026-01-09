9 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

बिलासपुर

Railway Updates: टाटानगर-बिलासपुर एक्सप्रेस 14 जनवरी तक रद्द, नॉन-इंटरलॉकिंग कार्य से प्रभावित संचालन

Railway Updates: साउथ ईस्टर्न रेलवे में चल रहे नॉन-इंटरलॉकिंग कार्य के कारण टाटानगर-बिलासपुर-टाटानगर एक्सप्रेस (18113/18114) को 14 जनवरी तक रद्द कर दिया गया है।

less than 1 minute read
Google source verification

बिलासपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Jan 09, 2026

टाटानगर-बिलासपुर ट्रेन रद्द (photo source- Patrika)

टाटानगर-बिलासपुर ट्रेन रद्द (photo source- Patrika)

Railway Updates: साउथ ईस्टर्न रेलवे में चल रहे नॉन-इंटरलॉकिंग काम की वजह से टाटानगर-बिलासपुर-टाटानगर एक्सप्रेस (18113/18114) को 14 जनवरी तक कैंसिल कर दिया गया है। इस दौरान यात्रियों को परेशानी होगी। रेलवे की ऑफिशियल जानकारी के मुताबिक, साउथ ईस्टर्न रेलवे में चल रहे ज़रूरी नॉन-इंटरलॉकिंग काम की वजह से यह फैसला लिया गया है।

Railway Updates: मरम्मत कार्य के लिए किया जाएगा बंद

ऑपरेशनल सेफ्टी और एफिशिएंसी को बेहतर बनाने के लिए यह काम बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे के बिलासपुर डिवीजन के तहत बिरसिंहपुर-नौरोज़ाबाद स्टेशनों के बीच मैन्ड लेवल क्रॉसिंग नंबर BK-82 (देवगवा रोड) को रिपेयर के काम के लिए बंद कर दिया जाएगा। यह लेवल क्रॉसिंग 9 जनवरी को रात 8 बजे से 10 जनवरी को सुबह 8 बजे तक रोड ट्रैफिक के लिए बंद रहेगी।

वैकल्पिक मार्ग का उपयोग

Railway Updates: रेलवे प्रशासन ने इस दौरान सड़क इस्तेमाल करने वालों से सहयोग की अपील की है। मरम्मत के काम के दौरान बिरसिंहपुर और नौरोजाबाद स्टेशनों के बीच km 948/03-05 पर बने अंडरपास के ज़रिए सड़क यातायात के लिए एक दूसरा रास्ता दिया गया है। यात्री इस दूसरे रास्ते का इस्तेमाल कर सकते हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

09 Jan 2026 06:14 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / Railway Updates: टाटानगर-बिलासपुर एक्सप्रेस 14 जनवरी तक रद्द, नॉन-इंटरलॉकिंग कार्य से प्रभावित संचालन

बड़ी खबरें

View All

बिलासपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

रिटायर्ड कर्मचारी की पत्नी से 5.76 लाख की ठगी...

फर्जी चालान का डर, असली नुकसान! रिटायर्ड कर्मचारी की पत्नी से 5.76 लाख की ठगी, जानें पूरा मामला...(photo-patrika)
बिलासपुर

Bomb Threat: जिला न्यायालयों को बम से उड़ाने की धमकी, अज्ञात मेल से मचा हड़कंप… बम स्क्वॉड तैनात

जिला न्यायालयों को बम से उड़ाने की धमकी (फोटो सोर्स- पत्रिका)
बिलासपुर

School Closed: 10 जनवरी तक स्कूलों में अवकाश घोषित, कलेक्टर ने इस वजह से लिया बड़ा फैसला, आदेश जारी

School Closed: 10 जनवरी तक स्कूलों में अवकाश घोषित, कलेक्टर ने इस वजह से लिया बड़ा फैसला, आदेश जारी
बिलासपुर

CG News: कक्षा स्थगित कर शिक्षक ने लगाए अश्लील गानों पर ठुमके, छात्रों ने की कार्रवाई की मांग

शिक्षक ने लगाए अश्लील गानों पर ठुमके (फोटो सोर्स- पत्रिका)
बिलासपुर

बिलासपुर के स्पा सेंटरों में पुलिस की रेड, चल रहा था ये काम, 5 प्रबंधकों के खिलाफ हुई कार्रवाई

Bilaspur Police, Spa center police raid
बिलासपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.