CG Breaking News: ड्यूटी के दौरान मालगाड़ी की चपेट में आए रेलवे कर्मचारी, मौके पर मौत

रेलवे अधिकारियों के अनुसार, अजय कुमार रेलवे में टेक्नीशियन ग्रेड-1 (Train Lighting Staff) के पद पर तैनात थे। वे रविवार सुबह 6:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक की शिफ्ट में ड्यूटी पर थे। हादसा लगभग सुबह 9:00 बजे हुआ, जब किलोमीटर संख्या 865/27 (रायपुर एंड) के पास एक खाली मालगाड़ी (N/BOX EMPTY) गुजर रही थी। इसी दौरान अजय कुमार ट्रेन की चपेट में आ गए।