4 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

दुर्ग

CG Breaking News: ड्यूटी के दौरान मालगाड़ी की चपेट में आए रेलवे कर्मचारी, मौके पर मौत

CG Breaking News: दुर्ग जिले के दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर मंडल अंतर्गत दुर्ग रेलवे स्टेशन पर रविवार सुबह एक दर्दनाक हादसा हो गया।

less than 1 minute read
Google source verification

दुर्ग

image

Shradha Jaiswal

Jan 04, 2026

ड्यूटी के दौरान मालगाड़ी की चपेट में आए रेलवे कर्मचारी(photo-patrika)

ड्यूटी के दौरान मालगाड़ी की चपेट में आए रेलवे कर्मचारी(photo-patrika)

CG Breaking News: छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर मंडल अंतर्गत दुर्ग रेलवे स्टेशन पर रविवार सुबह एक दर्दनाक हादसा हो गया। प्लेटफार्म नंबर 6 के पास ड्यूटी के दौरान एक रेलवे कर्मचारी अजय कुमार मालगाड़ी की चपेट में आ गए, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई।

CG Breaking News: मृतक और घटना का विवरण

रेलवे अधिकारियों के अनुसार, अजय कुमार रेलवे में टेक्नीशियन ग्रेड-1 (Train Lighting Staff) के पद पर तैनात थे। वे रविवार सुबह 6:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक की शिफ्ट में ड्यूटी पर थे। हादसा लगभग सुबह 9:00 बजे हुआ, जब किलोमीटर संख्या 865/27 (रायपुर एंड) के पास एक खाली मालगाड़ी (N/BOX EMPTY) गुजर रही थी। इसी दौरान अजय कुमार ट्रेन की चपेट में आ गए।

राहत और शव को मर्चुरी भेजा गया

स्टेशन मास्टर, दुर्ग से सूचना मिलने के तुरंत बाद रेलवे सुरक्षा बल (RPF) और स्थानीय स्टाफ मौके पर पहुंचे। जीआरपी दुर्ग के कर्मियों की मदद से सुबह लगभग 9:50 बजे शव को ट्रैक से हटाकर मर्चुरी भेज दिया गया।

जांच और सुरक्षा पहल

रेलवे प्रशासन और जीआरपी दोनों ही इस हादसे की जांच कर रहे हैं। सहकर्मियों ने बताया कि अजय कुमार एक कर्मठ और जिम्मेदार कर्मचारी थे। रेलवे अधिकारियों ने यह भी कहा कि हादसा किन परिस्थितियों में हुआ, इसका पता लगाने के लिए सभी पहलुओं पर ध्यान दिया जा रहा है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

cg breaking news

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

04 Jan 2026 11:20 am

Hindi News / Chhattisgarh / Durg / CG Breaking News: ड्यूटी के दौरान मालगाड़ी की चपेट में आए रेलवे कर्मचारी, मौके पर मौत

बड़ी खबरें

View All

दुर्ग

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

खेती में महिला सशक्तिकरण की मिसाल

खेती में महिला सशक्तिकरण की मिसाल (photo source- Patrika)
Patrika Special News

भूपेश बघेल के आरोपों पर धीरेंद्र शास्त्री का पलटवार

CG News: भूपेश बघेल के आरोपों पर धीरेंद्र शास्त्री का पलटवार, बोले- भक्ति और राष्ट्रवाद अंधविश्वास नहीं...(photo-patrika)
दुर्ग

शहर के OYO होटल में देह व्यापार का भंडाफोड़, रेड पड़ते ही मची अफरा-तफरी, 2 युवती और मैनेजर गिरफ्तार

OYO होटल में देह व्यापार का भंडाफोड़ (photo source- Patrika)
दुर्ग

दुर्ग में चल रहे देह व्यापार का भंडाफोड़

Sex Racket Busted: दुर्ग में चल रहे देह व्यापार का भंडाफोड़! लखनऊ से आई दो युवती गिरफ्तार, जानें पूरा मामला..(photo-patrika)
दुर्ग

वाहन चेकिंग में पकड़ा गया फर्जी BSF जवान

फर्जी BSF जवान गिरफ्तार (photo source- Patrika)
दुर्ग
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.