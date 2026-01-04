CG Breaking News: ड्यूटी के दौरान मालगाड़ी की चपेट में आए रेलवे कर्मचारी, मौके पर मौत

ड्यूटी के दौरान मालगाड़ी की चपेट में आए रेलवे कर्मचारी(photo-patrika)
CG Breaking News: छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर मंडल अंतर्गत दुर्ग रेलवे स्टेशन पर रविवार सुबह एक दर्दनाक हादसा हो गया। प्लेटफार्म नंबर 6 के पास ड्यूटी के दौरान एक रेलवे कर्मचारी अजय कुमार मालगाड़ी की चपेट में आ गए, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई।
रेलवे अधिकारियों के अनुसार, अजय कुमार रेलवे में टेक्नीशियन ग्रेड-1 (Train Lighting Staff) के पद पर तैनात थे। वे रविवार सुबह 6:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक की शिफ्ट में ड्यूटी पर थे। हादसा लगभग सुबह 9:00 बजे हुआ, जब किलोमीटर संख्या 865/27 (रायपुर एंड) के पास एक खाली मालगाड़ी (N/BOX EMPTY) गुजर रही थी। इसी दौरान अजय कुमार ट्रेन की चपेट में आ गए।
स्टेशन मास्टर, दुर्ग से सूचना मिलने के तुरंत बाद रेलवे सुरक्षा बल (RPF) और स्थानीय स्टाफ मौके पर पहुंचे। जीआरपी दुर्ग के कर्मियों की मदद से सुबह लगभग 9:50 बजे शव को ट्रैक से हटाकर मर्चुरी भेज दिया गया।
रेलवे प्रशासन और जीआरपी दोनों ही इस हादसे की जांच कर रहे हैं। सहकर्मियों ने बताया कि अजय कुमार एक कर्मठ और जिम्मेदार कर्मचारी थे। रेलवे अधिकारियों ने यह भी कहा कि हादसा किन परिस्थितियों में हुआ, इसका पता लगाने के लिए सभी पहलुओं पर ध्यान दिया जा रहा है।
