फर्जी चालान का डर, असली नुकसान! रिटायर्ड कर्मचारी की पत्नी से 5.76 लाख की ठगी, जानें पूरा मामला...(photo-patrika)
CG Fraud News: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में सकरी थाना क्षेत्र से ऑनलाइन ठगी का एक बड़ा मामला सामने आया है। रिटायर्ड कर्मचारी की पत्नी को फर्जी मोटर चालान का झांसा देकर साइबर ठगों ने 5.76 लाख रुपये की ठगी कर ली। आरोपियों ने अलग-अलग ट्रांजैक्शन के जरिए महिला के बैंक खाते से रकम निकाल ली।
पीड़िता ने पूरे मामले की शिकायत सकरी थाने में दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज किया। पुलिस साइबर सेल की सहायता से कॉल डिटेल रिकॉर्ड, बैंक लेनदेन और अन्य डिजिटल साक्ष्यों की गहन जांच कर रही है, ताकि आरोपियों तक जल्द पहुंचा जा सके।
पुलिस ने आम नागरिकों से सतर्क रहने की अपील करते हुए कहा है कि किसी भी अज्ञात कॉल, मैसेज या लिंक पर भरोसा न करें। ट्रैफिक चालान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी केवल आधिकारिक वेबसाइट या अधिकृत सरकारी माध्यमों से ही जांचें। किसी भी संदिग्ध गतिविधि की स्थिति में तुरंत पुलिस या साइबर हेल्पलाइन से संपर्क करने की सलाह दी गई है।
बड़ी खबरेंView All
बिलासपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग