9 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

बिलासपुर

फर्जी चालान का डर, असली नुकसान! रिटायर्ड कर्मचारी की पत्नी से 5.76 लाख की ठगी, जानें पूरा मामला…

CG Fraud News: बिलासपुर जिले में सकरी थाना क्षेत्र से ऑनलाइन ठगी का एक बड़ा मामला सामने आया है। रिटायर्ड कर्मचारी की पत्नी को फर्जी मोटर चालान का झांसा देकर साइबर ठगों ने 5.76 लाख रुपये की ठगी कर ली।

less than 1 minute read
Google source verification

बिलासपुर

image

Shradha Jaiswal

Jan 09, 2026

फर्जी चालान का डर, असली नुकसान! रिटायर्ड कर्मचारी की पत्नी से 5.76 लाख की ठगी, जानें पूरा मामला...(photo-patrika)

फर्जी चालान का डर, असली नुकसान! रिटायर्ड कर्मचारी की पत्नी से 5.76 लाख की ठगी, जानें पूरा मामला...(photo-patrika)

CG Fraud News: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में सकरी थाना क्षेत्र से ऑनलाइन ठगी का एक बड़ा मामला सामने आया है। रिटायर्ड कर्मचारी की पत्नी को फर्जी मोटर चालान का झांसा देकर साइबर ठगों ने 5.76 लाख रुपये की ठगी कर ली। आरोपियों ने अलग-अलग ट्रांजैक्शन के जरिए महिला के बैंक खाते से रकम निकाल ली।

CG Fraud News: शिकायत के बाद पुलिस ने शुरू की जांच

पीड़िता ने पूरे मामले की शिकायत सकरी थाने में दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज किया। पुलिस साइबर सेल की सहायता से कॉल डिटेल रिकॉर्ड, बैंक लेनदेन और अन्य डिजिटल साक्ष्यों की गहन जांच कर रही है, ताकि आरोपियों तक जल्द पहुंचा जा सके।

पुलिस की अपील: संदिग्ध कॉल और लिंक से रहें सावधान

पुलिस ने आम नागरिकों से सतर्क रहने की अपील करते हुए कहा है कि किसी भी अज्ञात कॉल, मैसेज या लिंक पर भरोसा न करें। ट्रैफिक चालान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी केवल आधिकारिक वेबसाइट या अधिकृत सरकारी माध्यमों से ही जांचें। किसी भी संदिग्ध गतिविधि की स्थिति में तुरंत पुलिस या साइबर हेल्पलाइन से संपर्क करने की सलाह दी गई है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

09 Jan 2026 12:06 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / फर्जी चालान का डर, असली नुकसान! रिटायर्ड कर्मचारी की पत्नी से 5.76 लाख की ठगी, जानें पूरा मामला…

बड़ी खबरें

View All

बिलासपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Bomb Threat: जिला न्यायालयों को बम से उड़ाने की धमकी, अज्ञात मेल से मचा हड़कंप… बम स्क्वॉड तैनात

जिला न्यायालयों को बम से उड़ाने की धमकी (फोटो सोर्स- पत्रिका)
बिलासपुर

School Closed: 10 जनवरी तक स्कूलों में अवकाश घोषित, कलेक्टर ने इस वजह से लिया बड़ा फैसला, आदेश जारी

School Closed: 10 जनवरी तक स्कूलों में अवकाश घोषित, कलेक्टर ने इस वजह से लिया बड़ा फैसला, आदेश जारी
बिलासपुर

CG News: कक्षा स्थगित कर शिक्षक ने लगाए अश्लील गानों पर ठुमके, छात्रों ने की कार्रवाई की मांग

शिक्षक ने लगाए अश्लील गानों पर ठुमके (फोटो सोर्स- पत्रिका)
बिलासपुर

बिलासपुर के स्पा सेंटरों में पुलिस की रेड, चल रहा था ये काम, 5 प्रबंधकों के खिलाफ हुई कार्रवाई

Bilaspur Police, Spa center police raid
बिलासपुर

बिलासपुर के मोपका सब स्टेशन में लगी भीषण आग, आधे शहर में ब्लैकआउट, मची अफरा-तफरी

bilaspur fire news
बिलासपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.