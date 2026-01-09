फर्जी चालान का डर, असली नुकसान! रिटायर्ड कर्मचारी की पत्नी से 5.76 लाख की ठगी, जानें पूरा मामला…

पुलिस ने आम नागरिकों से सतर्क रहने की अपील करते हुए कहा है कि किसी भी अज्ञात कॉल, मैसेज या लिंक पर भरोसा न करें। ट्रैफिक चालान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी केवल आधिकारिक वेबसाइट या अधिकृत सरकारी माध्यमों से ही जांचें। किसी भी संदिग्ध गतिविधि की स्थिति में तुरंत पुलिस या साइबर हेल्पलाइन से संपर्क करने की सलाह दी गई है।