Mother murder: मां ने शराब के लिए पैसे नहीं दिए तो डंडे से पीट-पीटकर मार डाला, पिता और बहन की भी पिटाई, फिर रातभर सोया शव के पास

Mother murder: नशे की पूर्ति न होता देख बेटे ने गुस्से में वारदात को दिया अंजाम, बीच-बचाव करने पहुंचे थे पिता और बहन, पुलिस ने आरोपी को भेजा जेल

2 min read

अंबिकापुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Sep 30, 2025

Mother murder

Murder accused (Photo- Patrika)

अंबिकापुर. बतौली थाना क्षेत्र के ग्राम सेदम में 29 सितंबर की शाम को युवक अपनी मां से शराब पीने के लिए रुपए मांग रहा था। रुपए नहीं देते पर गुस्से में कलयुगी बेटे ने डंडे से पीट पीटकर मां को मौत (Mother murder) के घाट उतार दिया। इस दौरान बीच बचाव करने पहुंचे पिता व बहन को भी डंडे से मारपीट की है। इससे पिता बेहोश हो गया। शराब के नशे में वह इतना चूर था कि मां की लाश के पास पूरी रात सोता रहा। मामले में बतौली पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर जेल दाखिल कर दिया है।

बतौली थाना क्षेत्र के ग्राम सेदम निवासी तिजो बाई पति शनी राम के 2 बेटे और 3 बेटियां हैं। सभी एक साथ रहते हैं। बड़ा बेटा सुखन साय सोमवार की शाम को मां तिजो बाई (Mother murder) के साथ बैठकर शराब पीने के लिए रुपए की मांग कर रहा था। नहीं देने पर वह गुस्से में आकर डंडे से पीट-पीटकर मां को मौत के घाट उतार दिया।

Dead body of woman (Photo- Patrika)

इस दौरान बीच-बचाव करने पहुंचे पिता व बहन के साथ भी डंडे से पिटाई करने लगा। शराब बेटे के डर से पिता व पुत्री घर के बाहर बैठे रहे। शाम को मजदूरी कर जब दूसरा बेटा उप कुमार घर लौटा तो मां मृत अवस्था में घर में पड़ी थी और लाश (Mother murder) के पास बड़ा भाई शराब के नशे में लेटा था।

पिता व बहन के साथ भी की मारपीट

मजदूरी कर जब छोटा बेटा उप कुमार घर पहुंचा तो मां मृत अवस्था (Mother murder) में पड़ी थी। पिता व बहन घर के बाहर थे। पूछने पर पिता व बहन ने पूरी घटना की जानकारी दी। नशे में धूत शराबी बेटे ने मां के शव के पास पूरी रात सोता रहा। मंगलवार की सुबह छोटे बेटे ने घटना की जानकारी बतौली पुलिस को दी।

Mother murder: आरोपी गिरफ्तार

सूचना (Mother murder) मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी बेटे सुखन साय उम्र 27 वर्ष को गिरफ्तार कर जेल दाखिल कर दिया। कार्रवाई में थाना प्रभारी बतौली उप निरीक्षक सीपी तिवारी, सहायक उप निरीक्षक संजय गुप्ता, प्रधान आरक्षक अनूप कुजूर, महिला आरक्षक मेरी क्लोरेट तिर्की, आरक्षक राजेश खलखो, राजू कुजूर, जोगी बड़ा, नवीन खलखो, संतोष बरवा, प्रदीप तिर्की, सैनिक रामभरोस तिर्की व गजानंद सिंह शामिल रहे।

Mercedes car fraud: मर्सिडीज कार दिलाने के नाम पर डॉक्टर से हुई थी 48 लाख की ठगी, मुंबई से आरोपी गिरफ्तार
अंबिकापुर

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

30 Sept 2025 09:25 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / Mother murder: मां ने शराब के लिए पैसे नहीं दिए तो डंडे से पीट-पीटकर मार डाला, पिता और बहन की भी पिटाई, फिर रातभर सोया शव के पास

अंबिकापुर

छत्तीसगढ़

Sandhi Puja 2025: महाअष्टमी पर राजसी परंपरा के साथ टीएस सिंहदेव ने की कुलदेवी मां महामाया की संधि पूजा, श्रद्धालुओं के लिए 2 घंटे बंद रहे मंदिर के पट

Sandhi Puja 2025
अंबिकापुर

Mercedes car fraud: मर्सिडीज कार दिलाने के नाम पर डॉक्टर से हुई थी 48 लाख की ठगी, मुंबई से आरोपी गिरफ्तार

Mercedes Car fraud
अंबिकापुर

BJP Surguja: भाजपा सरगुजा जिला के पदाधिकारियों की घोषणा, जानिए किसे मिला कौन सा पद? युवाओं को दी गई तरजीह

BJP Surguja
अंबिकापुर

Drug injection smuggling: Video: 1.75 लाख रुपए के नशीले इंजेक्शन के साथ सप्लायर गिरफ्तार, ऑफिसर बोले- कई बार हमें दे चुका था चकमा

Drug injection smuggling
क्राइम

Bangali Durga Puja: अंबिकापुर में 1949 से भव्य दुर्गा पूजा मना रहा बंग समाज, कोलकाता से आते हैं पुरोहित, चावल के राक्षस की दी जाती है बलि

Bangali Durga Puja
Patrika Special News
