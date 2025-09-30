Mother murder: मां ने शराब के लिए पैसे नहीं दिए तो डंडे से पीट-पीटकर मार डाला, पिता और बहन की भी पिटाई, फिर रातभर सोया शव के पास

अंबिकापुर. बतौली थाना क्षेत्र के ग्राम सेदम में 29 सितंबर की शाम को युवक अपनी मां से शराब पीने के लिए रुपए मांग रहा था। रुपए नहीं देते पर गुस्से में कलयुगी बेटे ने डंडे से पीट पीटकर मां को मौत (Mother murder) के घाट उतार दिया। इस दौरान बीच बचाव करने पहुंचे पिता व बहन को भी डंडे से मारपीट की है। इससे पिता बेहोश हो गया। शराब के नशे में वह इतना चूर था कि मां की लाश के पास पूरी रात सोता रहा। मामले में बतौली पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर जेल दाखिल कर दिया है।