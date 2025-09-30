Mercedes car fraud: मर्सिडीज कार दिलाने के नाम पर डॉक्टर से हुई थी 48 लाख की ठगी, मुंबई से आरोपी गिरफ्तार

Accused arrested From Mumbai (Photo- Patrika)
अंबिकापुर. मर्सीडीज कार (Mercedes car fraud) दिलाने के नाम पर शहर के डॉक्टर अभिजीत जैन से मुंबई के एक व्यक्ति ने 48 लाख रुपए की ठगी की थी। 13 महीने पहले डॉक्टर ने मामले की रिपोर्ट कोतवाली में दर्ज कराई थी। इसी बीच पुलिस ने आरोपी को मुंबई से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई कर जेल दाखिल कर दिया है। दरअसल आरोपी सेकेंड हैंड लग्जरी कार का व्यवसाय करता था। शहर के ही एक डॉक्टर ने उससे कार खरीदी थी। उक्त डॉक्टर से ही ठगी के शिकार डॉक्टर ने आरोपी का मोबाइल नंबर लिया था।
शहर के चोपड़ापारा निवासी नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ. अभिजीत जैन ने 29 जुलाई 2024 को कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया था कि कांदीवली मुंबई ईस्ट निवासी जैद जाफर खान व अन्य द्वारा पुरानी गाड़ी की खरीद-बिक्री की जाती है। डॉ. अभिजीत जैन के परिचित डॉक्टर ने जैद जाफर खान से मर्सिडीज कार (Mercedes car fraud) खरीदी थी।
परिचित डॉक्टर को देखकर डॉ अभिजीत ने भी पुरानी मर्सिडीज कार (Mercedes car fraud) खरीदने का मन बनाया। उन्होंने अपने परिचित डॉक्टर से जैद जाफर खान का मोबाइल नंबर लेकर बात की। मर्सिडीज कार के लिए 48लाख रुपए में सौदा तय हुआ। इसके बाद उन्होंने एडवांस में 14.50 लाख रुपए अगस्त 2020 में दिए। कुछ दस्तावेजी काम शेष होने की बात बोलकर जैद जाफर ने दूसरी कार चलाने के लिए ड्राइवर के माध्यम से भेज दिया।
डॉ. जैन ने 17 लाख 50 हजार रुपए नकद ड्राइवर को देकर ट्रायल के लिए भेजी गई कार रख लिया। इसके बाद उनके द्वारा अपने पसंद की कार (Mercedes car fraud) को भेजने के लिए बोलने पर जैद जाफर ने शेष रकम भेजने के लिए कहा। इस पर डॉक्टर ने द्वारा 11 लाख रुपए उसके अकाउंट में डाल दिए थे।
इसके बाद जैद जाफर खान 7 फरवरी 2021 को खुद अंबिकापुर आया और डॉ. अभिजीत जैन को चलाने के लिए दिए गए कार वापस ले ली। उसने कहा कि अपने ड्राइवर के माध्यम से आपके द्वारा पसंद की गई मर्सिडीज कार (Mercedes car fraud) भेज दूंगा।
इस दौरान शेष बचे रकम 5 लाख रुपए नकद लेकर वह चला गया। इसके बाद न तो उसने 3 साल तक कार भेजी और न ही रुपए दिए। ठगे जाने की आशंका पर डॉक्टर ने 29 जुलाई 2024 को कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
डॉक्टर की रिपोर्ट के बाद पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही थी। इसी बीच पुलिस ने आरोपी जैद जाफर खान को मुंबई जाकर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी (Mercedes car fraud) के खिलाफ धारा 420, 34 के तहत कार्रवाई कर जेल दाखिल कर दिया है। वहीं मामले में फरार चल रहे अन्य आरोपियों की पुलिस तलाश कर रही है।
