Mercedes car fraud: मर्सिडीज कार दिलाने के नाम पर डॉक्टर से हुई थी 48 लाख की ठगी, मुंबई से आरोपी गिरफ्तार

अंबिकापुर. मर्सीडीज कार (Mercedes car fraud) दिलाने के नाम पर शहर के डॉक्टर अभिजीत जैन से मुंबई के एक व्यक्ति ने 48 लाख रुपए की ठगी की थी। 13 महीने पहले डॉक्टर ने मामले की रिपोर्ट कोतवाली में दर्ज कराई थी। इसी बीच पुलिस ने आरोपी को मुंबई से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई कर जेल दाखिल कर दिया है। दरअसल आरोपी सेकेंड हैंड लग्जरी कार का व्यवसाय करता था। शहर के ही एक डॉक्टर ने उससे कार खरीदी थी। उक्त डॉक्टर से ही ठगी के शिकार डॉक्टर ने आरोपी का मोबाइल नंबर लिया था।