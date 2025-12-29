29 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बलोदा बाज़ार

CG News: केंद्रीय मंत्री तोखन साहू की कार हादसे का शिकार, अचानक लोहे की रॉड टकराई, बाल-बाल बचे

CG News: ड्यूटी में तैनात पुलिस बल द्वारा संबंधित लोहे की रॉड को सुरक्षित रूप से जब्त कर लिया गया है। यह घटना आकस्मिक थी अथवा इसमें सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ा कोई अन्य पहलू है।

less than 1 minute read
Google source verification

बलोदा बाज़ार

image

Love Sonkar

Dec 29, 2025

CG News: केंद्रीय मंत्री तोखन साहू की कार हादसे का शिकार, अचानक लोहे की रॉड टकराई, बाल-बाल बचे

केंद्रीय मंत्री तोखन साहू की कार हादसे का शिकार (Photo Patrika)

CG News: केंद्रीय मंत्री तोखन साहू की कार रविवार रात सड़क दुर्घटना का शिकार हो गई। बिलासपुर लोकसभा सांसद तोखन साहू शुक्रवार को अपने संसदीय क्षेत्र बिलासपुर से रायपुर होते हुए दिल्ली जाने के लिए प्रस्थान कर रहे थे।

यहाँ हुई घटना

चंदेरी दामाखेड़ा के समीप एक अप्रत्याशित घटना घटी, जब एक लोहे की रॉड चलती गाड़ी के सनरूफ/मिरर क्षेत्र से टकराकर वाहन के ग्लास को क्षतिग्रस्त करती हुई गाड़ी के भीतर आ गई। यदि सनरूफ/मिरर नहीं होता तो यह रॉड सीधे चालक को लग सकता था। घटना के समय वाहन क्रमांक CG 04 M 7200 में सांसद साहू के साथ उनके निज स्टाफ एवं सुरक्षा अधिकारी मौजूद थे। घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई, केवल वाहन का शीशा क्षतिग्रस्त हुआ है।

घटना के उपरांत एस्कॉर्ट ड्यूटी में तैनात पुलिस बल द्वारा संबंधित लोहे की रॉड को सुरक्षित रूप से जब्त कर लिया गया है। यह घटना आकस्मिक थी अथवा इसमें सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ा कोई अन्य पहलू है, इसकी जांच की जा रही है। फिलहाल सांसद तोखन साहू एवं वाहन में सवार सभी लोग पूरी तरह सुरक्षित हैं।

केंद्रीय राज्यमंत्री तोखन साहू ने घटना के बाद बताया कि ईश्वर की कृपा से वाहन में सवार सभी लोग पूरी तरह सुरक्षित हैं। इस बीच घटना से जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें कार में फंसी लोहे की रॉड और टूटा हुआ शीशा साफ नजर आ रहा है। वीडियो सामने आने के बाद यह घटना लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

29 Dec 2025 01:56 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Baloda Bazar / CG News: केंद्रीय मंत्री तोखन साहू की कार हादसे का शिकार, अचानक लोहे की रॉड टकराई, बाल-बाल बचे

बड़ी खबरें

View All

बलोदा बाज़ार

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

आंगनबाड़ी में बांटा गया एक्सपायरी रेडी-टू-ईट, वीडियो वायरल

18 दिन का एक्सपायरी पोषण आहार बांटा गया (फोटो सोर्स- पत्रिका)
बलोदा बाज़ार

CG Tourism: शहर से कुछ ही दूरी पर है स्वर्ग जैसा पिकनिक स्पॉट, कम पैसे में जंगल, झील और आयलैंड का आनंद

CG Tourism
बलोदा बाज़ार

इस गांव में तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर लगी रोक, जानें वजह

तंबाकू उत्पादों की बिक्री रोक (फोटो सोर्स- पत्रिका)
बलोदा बाज़ार

CM साय आज करेंगे 101 करोड़ के 119 विकास कार्यों का लोकार्पण-भूमिपूजन, ग्रामीण सुविधाओं में होगा बड़ा सुधार

CM साय आज करेंगे 101 करोड़ के 119 विकास कार्यों का लोकार्पण-भूमिपूजन, ग्रामीण सुविधाओं में होगा बड़ा सुधार(photo-patrika)
बलोदा बाज़ार

CG News: छत्तीसगढ़ के गांव में मुर्दा खाने वाले जानवर की एंट्री, ग्रामीणों में फैला दहशत

CG News: छत्तीसगढ़ के गांव में मुर्दा खाने वाले जानवर की एंट्री, ग्रामीणों में फैला दहशत
Patrika Special News
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.