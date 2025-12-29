CG News: केंद्रीय मंत्री तोखन साहू की कार हादसे का शिकार, अचानक लोहे की रॉड टकराई, बाल-बाल बचे

चंदेरी दामाखेड़ा के समीप एक अप्रत्याशित घटना घटी, जब एक लोहे की रॉड चलती गाड़ी के सनरूफ/मिरर क्षेत्र से टकराकर वाहन के ग्लास को क्षतिग्रस्त करती हुई गाड़ी के भीतर आ गई। यदि सनरूफ/मिरर नहीं होता तो यह रॉड सीधे चालक को लग सकता था। घटना के समय वाहन क्रमांक CG 04 M 7200 में सांसद साहू के साथ उनके निज स्टाफ एवं सुरक्षा अधिकारी मौजूद थे। घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई, केवल वाहन का शीशा क्षतिग्रस्त हुआ है।