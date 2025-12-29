CG News: केंद्रीय मंत्री तोखन साहू की कार हादसे का शिकार, अचानक लोहे की रॉड टकराई, बाल-बाल बचे

केंद्रीय मंत्री तोखन साहू की कार हादसे का शिकार (Photo Patrika)
CG News: केंद्रीय मंत्री तोखन साहू की कार रविवार रात सड़क दुर्घटना का शिकार हो गई। बिलासपुर लोकसभा सांसद तोखन साहू शुक्रवार को अपने संसदीय क्षेत्र बिलासपुर से रायपुर होते हुए दिल्ली जाने के लिए प्रस्थान कर रहे थे।
चंदेरी दामाखेड़ा के समीप एक अप्रत्याशित घटना घटी, जब एक लोहे की रॉड चलती गाड़ी के सनरूफ/मिरर क्षेत्र से टकराकर वाहन के ग्लास को क्षतिग्रस्त करती हुई गाड़ी के भीतर आ गई। यदि सनरूफ/मिरर नहीं होता तो यह रॉड सीधे चालक को लग सकता था। घटना के समय वाहन क्रमांक CG 04 M 7200 में सांसद साहू के साथ उनके निज स्टाफ एवं सुरक्षा अधिकारी मौजूद थे। घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई, केवल वाहन का शीशा क्षतिग्रस्त हुआ है।
घटना के उपरांत एस्कॉर्ट ड्यूटी में तैनात पुलिस बल द्वारा संबंधित लोहे की रॉड को सुरक्षित रूप से जब्त कर लिया गया है। यह घटना आकस्मिक थी अथवा इसमें सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ा कोई अन्य पहलू है, इसकी जांच की जा रही है। फिलहाल सांसद तोखन साहू एवं वाहन में सवार सभी लोग पूरी तरह सुरक्षित हैं।
केंद्रीय राज्यमंत्री तोखन साहू ने घटना के बाद बताया कि ईश्वर की कृपा से वाहन में सवार सभी लोग पूरी तरह सुरक्षित हैं। इस बीच घटना से जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें कार में फंसी लोहे की रॉड और टूटा हुआ शीशा साफ नजर आ रहा है। वीडियो सामने आने के बाद यह घटना लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है।
