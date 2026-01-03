निर्वाचन आयोग के निर्देश पर बड़ी कार्रवाई! SIR के तहत 24 हजार से ज्यादा मतदाताओं को नोटिस जारी

किसानों की आर्थिक खुशहाली को देखते हुए राज्य सरकार ने ऑयल पाम की खेती को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। इस पहल के तहत, केंद्र और राज्य सरकार की सब्सिडी के अलावा, राज्य सरकार ऑयल पाम किसानों को अतिरिक्त टॉप-अप सब्सिडी दे रही है। यह सब्सिडी रखरखाव, इंटरक्रॉपिंग, ड्रिप इरिगेशन और फेंसिंग के लिए दी जाएगी। सरकार के ये पॉलिसी फैसले किसानों को ऑयल पाम की खेती की ओर आकर्षित कर रहे हैं, जिससे किसानों को लंबे समय तक फायदा होगा।