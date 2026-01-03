3 जनवरी 2026,

शनिवार

बलोदा बाज़ार

निर्वाचन आयोग के निर्देश पर बड़ी कार्रवाई! SIR के तहत 24 हजार से ज्यादा मतदाताओं को नोटिस जारी

SIR Voter List: भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) कार्यक्रम के तहत जिले में 24,603 मतदाताओं को नोटिस जारी किए गए हैं।

बलोदा बाज़ार

image

Laxmi Vishwakarma

Jan 03, 2026

24 हजार मतदाताओं को नोटिस जारी (photo source- Patrika)

24 हजार मतदाताओं को नोटिस जारी (photo source- Patrika)

SIR Voter List: भारत के चुनाव आयोग के निर्देश पर वोटर लिस्ट के खास गहन संशोधन प्रोग्राम के तहत जिले में 24,603 वोटरों को नोटिस जारी किए गए हैं। इनमें से अब तक 7,524 वोटरों को नोटिस दिए जा चुके हैं।

चुनाव ऑफिस से मिली जानकारी के मुताबिक, जिन वोटरों के नाम, पते, उम्र या दूसरी जानकारी गलत, गलत या डुप्लीकेट पाई गई है, उन्हें नोटिस जारी किए गए हैं। संबंधित वोटरों से रिक्वेस्ट की गई है कि वे तय समय सीमा के अंदर ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स के साथ अपनी राय दें, ताकि सही फैक्ट्स के आधार पर वोटर लिस्ट को बदला जा सके।

SIR Voter List: पहली बार फेंसिंग पर भी प्रति हेक्टेयर अनुदान

किसानों की आर्थिक खुशहाली को देखते हुए राज्य सरकार ने ऑयल पाम की खेती को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। इस पहल के तहत, केंद्र और राज्य सरकार की सब्सिडी के अलावा, राज्य सरकार ऑयल पाम किसानों को अतिरिक्त टॉप-अप सब्सिडी दे रही है। यह सब्सिडी रखरखाव, इंटरक्रॉपिंग, ड्रिप इरिगेशन और फेंसिंग के लिए दी जाएगी। सरकार के ये पॉलिसी फैसले किसानों को ऑयल पाम की खेती की ओर आकर्षित कर रहे हैं, जिससे किसानों को लंबे समय तक फायदा होगा।

तेल उत्पादन क्षमता 4 से 6 गुना अधिक

SIR Voter List: हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने बताया कि केंद्र सरकार की सब्सिडी के अलावा, राज्य सरकार हर हेक्टेयर पर ₹69,620 की एक्स्ट्रा टॉप-अप ग्रांट देगी। मेंटेनेंस में अब मौजूदा ₹5,250 के अलावा हर हेक्टेयर पर ₹1,500, इंटरक्रॉपिंग के लिए ₹5,250 के अलावा हर हेक्टेयर पर ₹5,000 और ड्रिप इरिगेशन के लिए ₹14,130 के अलावा हर हेक्टेयर पर ₹8,635 शामिल होंगे।

पहली बार, फेंसिंग के लिए भी हर हेक्टेयर पर ₹54,485 की सब्सिडी दी जाएगी। ऑयल पाम एक लंबे समय तक चलने वाली फसल है जो बोने के चौथे साल में पैदावार शुरू कर देती है और लगभग 30 साल तक लगातार इनकम देती है। इसकी तेल पैदावार की क्षमता पारंपरिक तिलहन फसलों की तुलना में 4 से 6 गुना ज़्यादा है। ज़्यादा जानकारी के लिए, शेखर जायसवाल से मोबाइल नंबर 8103998548 पर संपर्क करें।

Hindi News / Chhattisgarh / Baloda Bazar / निर्वाचन आयोग के निर्देश पर बड़ी कार्रवाई! SIR के तहत 24 हजार से ज्यादा मतदाताओं को नोटिस जारी

