कुपोषण मुक्त अभियान की पोल खुली! आंगनबाड़ी में बांटा गया एक्सपायरी रेडी-टू-ईट, वीडियो वायरल होने से मचा हड़कंप

18 दिन का एक्सपायरी पोषण आहार बांटा गया (फोटो सोर्स- पत्रिका)
CG News: छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा कुपोषण मुक्त बनाने के लिए करोड़ो रुपए खर्च करने का दावा कर रही है। बच्चों के साथ-साथ गर्भवती महिलाओं को भी पोषण आहार देने के लिए सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों में रेडी टू ईट का वितरण किया जा रहा है। लेकिन परियोजना कार्यालय लवन अंतर्गत ग्राम पंचायत चितावर के आंगनबाड़ी केन्द्र क्रमांक 1 में कार्यकर्ता एवं सहायिका के द्वारा एक्सपायरी डेट की रेडी टू ईट का वितरण कर दिया गया है।
चितावर गांव में लगभग 18 दिन एक्सपायरी डेट की रेडी टू ईट का वितरण किया गया है। यहां के आंगनबाड़ी केन्द्र में भारी लापरवाही बरतते हुए एक्सपायरी डेट की रेडी टू ईट वितरण कर दी गई है। रेडी टू ईट का एक्सपायरी होने की जानकारी लोगों तब लगी जब गांव का ही एक युवक के द्वारा इसका वितरण करते हुए वीडियो बना लिया गया। युवक के द्वारा वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया।
इस वायरल वीडियो में युवक के द्वारा विरोध किया जा रहा है, वहीं, महिला कर्मचारी के द्वारा यह कहा जा रहा है कि ऊपर से जैसे आया है वैसे ही वितरण किया जा रहा है। इस पैकेट में उत्पादन तिथि 25 अक्टूबर 2025 और एक्सपायरी तिथि 02 दिसम्बर 2025 दर्शाई गई है, जबकि वायरल वीडियो में 16 दिसम्बर बताई जा रही है। इस प्रकार यहां की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका के द्वारा एक्सपायरी रेडी-टू-ईट का वितरण किया जा रहा है।
इस वायरल वीडियो की पुष्टि पत्रिका नहीं करता है, लेकिन इन दिनों सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से प्रसारित हो रहा है, जिस पर विभाग के द्वारा अभी तक कार्यवाही नहीं की गई है। वहीं, इसके संबंध में परियोजना अधिकारी लवन में पदस्थ चन्द्रहास साहू से उसके मोबाइल नम्बर पर दो बार सम्पर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन उसने मोबाइल रिसीव नहीं किया।
बड़ी खबरेंView All
बलोदा बाज़ार
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग