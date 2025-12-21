कुपोषण मुक्त अभियान की पोल खुली! आंगनबाड़ी में बांटा गया एक्सपायरी रेडी-टू-ईट, वीडियो वायरल होने से मचा हड़कंप

इस वायरल वीडियो में युवक के द्वारा विरोध किया जा रहा है, वहीं, महिला कर्मचारी के द्वारा यह कहा जा रहा है कि ऊपर से जैसे आया है वैसे ही वितरण किया जा रहा है। इस पैकेट में उत्पादन तिथि 25 अक्टूबर 2025 और एक्सपायरी तिथि 02 दिसम्बर 2025 दर्शाई गई है, जबकि वायरल वीडियो में 16 दिसम्बर बताई जा रही है। इस प्रकार यहां की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका के द्वारा एक्सपायरी रेडी-टू-ईट का वितरण किया जा रहा है।