PM Suryaghar Yojana: डेढ़ लाख उपभोक्ताओं में सिर्फ 1300 ने किया आवेदन, सब्सिडी का खेल बना रहस्य! जानें…

PM Suryaghar Yojana: बिजली बिल हाफ योजना में संशोधन के बाद केंद्र और राज्य सरकार की ओर से पीएम सूर्य घर योजना के लिए लोगों को प्रोत्साहिक करने जोर-शोर से प्रयास किए जा रहे हैं। कोरबा में भी इसके लिए विभाग अभियान चला रहा है। जिले में लगभग डेढ़ लाख घरेलू बिजली उपभोक्ताओं हैं। लेकिन इस योजना का लाभ उठाने के लिए इसमें से महज 1300 लोगों ने ही आवेदन किया है। वहीं इसमें से सिर्फ 114 लोगों को ही सब्सिडी मिल पाई है। प्रशासन लोगों तक योजना के फायदे नहीं पहुंचा पा रहा है। यही कारण है कि योजना को लेकर लोगों में दिलचस्पी भी कम देखने को मिल रही है।