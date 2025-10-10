CG News: केवल डीसीआर पैनल लगाने पर ही मिलेगी सब्सिडी, जानें आवेदन करने का तरीका

पहले घरों में सोलर प्लांट लगाने के जहां 1607 औसत आवेदन मासिक मिलते थे। वहीं, सितंबर माह में राज्य सब्सिडी के घोषणा और हाफ बिजली बिल छूट का दायरा घटने के बाद 5866 आवेदन मिल रहे हैं। प्लांट के स्थापना भी 337 प्रतिमाह होने की अपेक्षा कई गुना 2106 औसत प्रतिमाह होने लगी है। अब तक प्रदेश में पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के लिए 64738 घरेलू उपभोक्ता आवेदन कर चुके हैं, जिनमें से 8089 घरों में रूफटॉप सोलर पैनल लगाये जा चुके हैं। उपभोक्ताओं अब सस्ती बिजली के लिए सरकारी योजना के बदले आत्मनिर्भरता की तरफ बढऩे लगे हैं।