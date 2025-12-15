CG में बंपर नौकरी का ऐलान.. मंत्री खुशवंत साहेब सदन में बोले- एक साथ 14 हजार से ज्यादा युवाओं को मिलेगी जॉब

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि मुझे विधानसभा से जवाब में मिला है कि ये योजना बंद नहीं हुई है, फिर योजना का लाभ क्यों नहीं दिया जा रहा, कब बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा? इस पर मंत्री गुरु खुशवंत साहेब ने कहा- हम युवाओं को सक्षम और सामर्थ्यवान बना रहे हैं। भूपेश बघेल ने कहा कि सरकार ने बजट में योजना के तहत प्रावधान किया है लेकिन दे नहीं रही, ये युवाओं के साथ धोखा है। इसके साथ सदन में पक्ष-विपक्ष में नोक-झोंक शुरू हो गई। भारी हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही कुछ देर तक प्रभावित रही।