CG में बंपर नौकरी का ऐलान.. मंत्री खुशवंत साहेब सदन में बोले- एक साथ 14 हजार से ज्यादा युवाओं को मिलेगी जॉब

मंत्री गुरु खुशवंत साहेब ( File Photo Patrika )
CG Job Alert: छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतलकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है। सदन में मंत्री गुरु खुशवंत साहेब ने युवाओं को नौकरी देने को लेकर बड़ा ऐलान किया। इधर विपक्ष ने बेरोजगारी भत्ता के मुद्दे पर जमकर हंगामा किया। पक्ष-विपक्ष के बीच जमकर नारेबाजी के बीच मंत्री के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने सदन से वॉकआउट किया।
शीतकालीन सत्र के प्रश्नकाल में कांग्रेस विधायक लखेश्वर बघेल ने युवाओं के नौकरी और बेरोजगारी भत्ते पर सवाल किया। पूछा कि 1 अप्रैल 2024 की स्थिति में प्रदेश में पंजीकृत बेरोजगारों की कुल संख्या कितनी है? जवाब में मंत्री गुरु खुशवंत साहेब ने कहा कि 1 अप्रैल 2024 तक की स्थिति में 11 लाख 39 हजार 656 पंजीकृत बेरोजगार हैं। मंत्री ने कहा कि बरोजगारों के लिए रोजगार मेला, प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जा रहा है। अभी की स्थिति में करीब 15 लाख के आसपास पंजीकृत बेरोजगार हैं।
मंत्री गुरु खुशवंत साहेब ने सदन में जानकारी दी कि एक साथ 14 हजार से ज्यादा लोगों को हम रोजगार देने जा रहे हैं। इसके लिए बहुत जल्द राज्य स्तरीय रोजगार मेला आयोजित होगा। यहां युवाओं को उनके हुनर के अनुसार जॉब मिलेगी। कांग्रेस विधायक उमेश पटेल ने सवाल किया कि क्या प्रदेश के युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है। इस पर मंत्री गुरु खुशवंत साहेब ने कहा कि हम लोग युवाओं को सक्षम बना रहे हैं। इस पर विधायक ने सवाल किया कि युवाओं को योजना का लाभ कब देंगे?
पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि मुझे विधानसभा से जवाब में मिला है कि ये योजना बंद नहीं हुई है, फिर योजना का लाभ क्यों नहीं दिया जा रहा, कब बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा? इस पर मंत्री गुरु खुशवंत साहेब ने कहा- हम युवाओं को सक्षम और सामर्थ्यवान बना रहे हैं। भूपेश बघेल ने कहा कि सरकार ने बजट में योजना के तहत प्रावधान किया है लेकिन दे नहीं रही, ये युवाओं के साथ धोखा है। इसके साथ सदन में पक्ष-विपक्ष में नोक-झोंक शुरू हो गई। भारी हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही कुछ देर तक प्रभावित रही।
बड़ी खबरेंView All
रायपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग