बस्तर के युवाओं में नाराजगी, बोले- पुरानी सरकार में मिलता था भत्ता, अब सिर्फ उम्मीद बाकी है…

रोजगार दूर...भत्ता भी नदारद (Photo source- Patrika)
Unemployed Registration: पिछली सरकार में बस्तर के युवाओं को बेरोजगारी भत्ता मिल रहा था। इस सरकार में वह बंद है। युवाओं को मौजूदा सरकार से भी उम्मीद है कि उन्हें सरकार से भविष्य में राहत मिल सकती है। ऐसे हालात के बीच युवाओं में नाराजगी और मायूसी व्याप्त है क्योंकि सरकार ध्यान नहीं दे रही। रोजगार कार्यालय के अनुसार जिले में कुल 41,980 पंजीकृत बेरोजगार हैं, जिनमें 19,878 महिलाएं शामिल हैं।
युवाओं का कहना है कि सरकार या तो रोजगार उपलब्ध कराए या फिर बेरोजगारी भत्ता पहले की तरह पुन: प्रदान किया जाए। जिला रोजगार कार्यालय समय-समय पर सिक्युरिटी गार्ड, इलेक्ट्रीशियन और अन्य पदों के लिए वेकेंसी निकालता है, लेकिन यह कुल बेरोजगारी का मात्र 5त्न भी पूरा नहीं करता। साथ ही, स्थायी नौकरी न होने की वजह से कई युवा कुछ माह या कुछ साल में नौकरी छोड़ देते हैं।
कुछ युवा दूसरे जिलों में नौकरी मिलने या कम वेतन के कारण भी लौट आते हैं। बेरोजगार युवा अब सरकार से पुन: बेरोजगारी भत्ता शुरू करने की मांग कर रहे हैं। कह रहे हैं रोजगार के अवसर नहीं बढ़ाए गए तो युवा पंजीयन और नौकरी खोज में और उदासीन हो सकते हैं।
Unemployed Registration: रोजगार कार्यालय में कुल पंजीयन-41980 सामान्य-15498 अनु.जन जाति-17593 पिछड़ा वर्ग- 7328 अनु.जाति-1561 विकलांग-211 अल्प संख्यक - 655
अंकित वर्मा, जगदलपुर: सरकार से हमारी यही उमीद है कि बेरोजगारी भत्ता फिर से शुरू किया जाए। हम रोजगार के लिए लगातार पंजीकरण कर रहे हैं, लेकिन बिना भत्ते के जीवन यापन मुश्किल हो गया है। हमें स्थायी रोजगार या भत्ता दोनों की आवश्यकता है।
