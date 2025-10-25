बस्तर के युवाओं में नाराजगी, बोले- पुरानी सरकार में मिलता था भत्ता, अब सिर्फ उम्मीद बाकी है…

Unemployed Registration: पिछली सरकार में बस्तर के युवाओं को बेरोजगारी भत्ता मिल रहा था। इस सरकार में वह बंद है। युवाओं को मौजूदा सरकार से भी उम्मीद है कि उन्हें सरकार से भविष्य में राहत मिल सकती है। ऐसे हालात के बीच युवाओं में नाराजगी और मायूसी व्याप्त है क्योंकि सरकार ध्यान नहीं दे रही। रोजगार कार्यालय के अनुसार जिले में कुल 41,980 पंजीकृत बेरोजगार हैं, जिनमें 19,878 महिलाएं शामिल हैं।