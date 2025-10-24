CG Job News: सरकार बदलते ही बंद हुई योजना, बेरोजगारों का पंजीयन घटकर रह गया 68 हजार(photo-patrika)
CG Job News: छत्तीसगढ़ के धमतरी प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद बेरोजगारी भत्ता को बंद कर दिया गया है। इस योजना के बंद होने का असर पंजीयन पर पड़ा है। नवीनीकरण की गति भी काफी कम हो गई है। जिले में कुल 68,097 पंजीकृत बेरोजगार हैं। इसमें से 21,956 पंजीयन युवाओं ने कार्यालय पहुंचकर कराया है।
जबकि 45,141 पंजीयन स्व-पंजीकरण है। यानी युवाओं ने च्वाइस सेंटर या फिर अपने एंड्राइड मोबाइल से किया है। 24 सितंबर 2024 की स्थिति में करीब 76 हजार पंजीकृत बेरोजगार थे। भूपेश सरकार के कार्यकाल के दौरान बेरोजगार युवाओं को 8 महीने तक प्रतिमाह 2500 रूपए बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया गया।
8 महीने में 13,09 करोड़ की राशि युवाओं को बेरोजगारी भत्ता के रूप में दी गई। पश्चात विधानसभा चुनाव के बाद सत्ता परिवर्तन हो गया। दिसंबर-2023 से बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता मिलना भी बंद हो गया। इसके बाद से अधिकांश युवा रोजगार पंजीयन कराने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं।
जिन्होेंने कराया है, वे अब पंजीयन का नवीनीकरण कराने के लिए सामने नहीं आ रहे हैं। वर्तमान में शासन का पोर्टल अपडेट हो गया है। यदि कोई बेरोजगार समय रहते अपने पंजीयन को अपडेट नहीं करता है, तो रोजगार पंजीयन स्वमेव ही कैंसल हो जा रहा है। इसके बाद युवाओं को नया पंजीयन कराने की जरूरत पड़ रही है। पिछले 11 महीने में 7903 बेरोजगारों का पंजीयन रद्द हुआ है।
रोजगार पंजीयन कराने के मामले में युवकों की अपेक्षा युवतियां सबसे आगे हैं। 68097 कुल पंजीकृत बेरोजगारों में 32056 युवक शामिल हैं। जबकि सर्वाधिक 36041 युवतियाें ने अपना पंजीयन कराया है। युवाओं की अपेक्षा नवीनीकरण के लिए भी युवतियां युवकों की अपेक्षा आगे चल रही है। बताया गया कि अब पंजीयन कराने के लिए अपडेट आधार कार्र्ड नंबर और मोबाइल नंबर अनिवार्य है। इसके बिना पंजीयन कराना संभव नहीं है।
माह रिकार्ड जारी राशि
अप्रैल 4061 1.01 करोड़
मई 575 1.45 करोड़
जून 6331.58 करोड़
जुलाई 6805 रु.70 करोड़
अगस्त 7146 1.78 करोड़
सितम्बर 7435 रु.85 करोड़
7440 अक्टूबर 1.86 करोड़
नवंबर 7440 1.86 करोड़
प्लेसमेंट से मोहभंग, जॉब छोड़कर वापस लौट आए अनेक
2022 से 11 सितंबर तक सिक्युरिटी गार्ड, बीमा सखी सहित अन्य वेकेंसी के विभिन्न भंडारों के लिए 7444 वेकेंसी निकाली गईं। इन पंजीकृत शेयरों के लिए 68,097 पंजीकृत किरायेदारों में से केवल 89 पंजीकृत बेरोजगार ही इंटूव्यू में उपस्थित हुए। मात्र 63 युवाओं का चयन जॉब के लिए हुआ।
रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग समेत प्रदेश के अन्य जिलों में जॉब लगने के कारण कई युवा तो जॉब छोड़ चुके हैं। कुछ युवा कम सैलरी को लेकर जॉब छोड़कर वापस लौट आए। इसका डाटा रोजगार कार्यालय के पास भी उपलब्ध नहीं है। अधिकारियों ने बताया कि प्लेसमेंट से जॉब लगने की सूचना उन्हें मिलती है, लेकिन छोड़ने की जानकारी नहीं मिलती।
बड़ी खबरेंView All
धमतरी
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग