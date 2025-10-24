CG Job News: सरकार बदलते ही बंद हुई योजना, बेरोजगारों का पंजीयन घटकर रह गया 68 हजार

जिन्होेंने कराया है, वे अब पंजीयन का नवीनीकरण कराने के लिए सामने नहीं आ रहे हैं। वर्तमान में शासन का पोर्टल अपडेट हो गया है। यदि कोई बेरोजगार समय रहते अपने पंजीयन को अपडेट नहीं करता है, तो रोजगार पंजीयन स्वमेव ही कैंसल हो जा रहा है। इसके बाद युवाओं को नया पंजीयन कराने की जरूरत पड़ रही है। पिछले 11 महीने में 7903 बेरोजगारों का पंजीयन रद्द हुआ है।