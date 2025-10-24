Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धमतरी

CG Job News: सरकार बदलते ही बंद हुई योजना, बेरोजगारों का पंजीयन घटकर रह गया 68 हजार

CG Job News: धमतरी प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद बेरोजगारी भत्ता को बंद कर दिया गया है। इस योजना के बंद होने का असर पंजीयन पर पड़ा है।

2 min read

धमतरी

image

Shradha Jaiswal

Oct 24, 2025

CG Job News: सरकार बदलते ही बंद हुई योजना, बेरोजगारों का पंजीयन घटकर रह गया 68 हजार(photo-patrika)

CG Job News: सरकार बदलते ही बंद हुई योजना, बेरोजगारों का पंजीयन घटकर रह गया 68 हजार(photo-patrika)

CG Job News: छत्तीसगढ़ के धमतरी प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद बेरोजगारी भत्ता को बंद कर दिया गया है। इस योजना के बंद होने का असर पंजीयन पर पड़ा है। नवीनीकरण की गति भी काफी कम हो गई है। जिले में कुल 68,097 पंजीकृत बेरोजगार हैं। इसमें से 21,956 पंजीयन युवाओं ने कार्यालय पहुंचकर कराया है।

जबकि 45,141 पंजीयन स्व-पंजीकरण है। यानी युवाओं ने च्वाइस सेंटर या फिर अपने एंड्राइड मोबाइल से किया है। 24 सितंबर 2024 की स्थिति में करीब 76 हजार पंजीकृत बेरोजगार थे। भूपेश सरकार के कार्यकाल के दौरान बेरोजगार युवाओं को 8 महीने तक प्रतिमाह 2500 रूपए बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया गया।

CG Job News:सरकार बदलते ही बंद हुई योजना

8 महीने में 13,09 करोड़ की राशि युवाओं को बेरोजगारी भत्ता के रूप में दी गई। पश्चात विधानसभा चुनाव के बाद सत्ता परिवर्तन हो गया। दिसंबर-2023 से बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता मिलना भी बंद हो गया। इसके बाद से अधिकांश युवा रोजगार पंजीयन कराने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं।

जिन्होेंने कराया है, वे अब पंजीयन का नवीनीकरण कराने के लिए सामने नहीं आ रहे हैं। वर्तमान में शासन का पोर्टल अपडेट हो गया है। यदि कोई बेरोजगार समय रहते अपने पंजीयन को अपडेट नहीं करता है, तो रोजगार पंजीयन स्वमेव ही कैंसल हो जा रहा है। इसके बाद युवाओं को नया पंजीयन कराने की जरूरत पड़ रही है। पिछले 11 महीने में 7903 बेरोजगारों का पंजीयन रद्द हुआ है।

बेरोजगारों का पंजीयन घटकर रह गया 68 हजार

रोजगार पंजीयन कराने के मामले में युवकों की अपेक्षा युवतियां सबसे आगे हैं। 68097 कुल पंजीकृत बेरोजगारों में 32056 युवक शामिल हैं। जबकि सर्वाधिक 36041 युवतियाें ने अपना पंजीयन कराया है। युवाओं की अपेक्षा नवीनीकरण के लिए भी युवतियां युवकों की अपेक्षा आगे चल रही है। बताया गया कि अब पंजीयन कराने के लिए अपडेट आधार कार्र्ड नंबर और मोबाइल नंबर अनिवार्य है। इसके बिना पंजीयन कराना संभव नहीं है।

2013 में तीसी नक्षत्रों की रिलीज़ हुई थी राशि

माह रिकार्ड जारी राशि

अप्रैल 4061 1.01 करोड़

मई 575 1.45 करोड़

जून 6331.58 करोड़

जुलाई 6805 रु.70 करोड़

अगस्त 7146 1.78 करोड़

सितम्बर 7435 रु.85 करोड़

7440 अक्टूबर 1.86 करोड़

नवंबर 7440 1.86 करोड़

संबंधित खबरें

CG News: आयुष्मान योग में भाईदूज उत्सव, बहनों ने भाइयों को बांधा रक्षा सूत्र और उतारी आरती...(photo-patrika)

CG News: आयुष्मान योग में भाईदूज उत्सव, बहनों ने भाइयों को बांधा रक्षा सूत्र और उतारी आरती…

राशन योजना में घोटाला! अमीर और अधिकारी भी ले रहे सस्ता चावल, 1300 कार्ड निरस्त...(photo-patrika)

राशन योजना में घोटाला! अमीर और अधिकारी भी ले रहे सस्ता चावल, 1300 कार्ड निरस्त…

ईसर गौरी-गौरा महोत्सव की रौनक! बारात निकली रंगीन, देर रात तक चला विसर्जन..(photo-patrika)

ईसर गौरी-गौरा महोत्सव की रौनक! बारात निकली रंगीन, देर रात तक चला विसर्जन..

दिवाली की रात दंपती की मौत से सनसनी! इंस्टाग्राम पर लिखा- पत्नी को मार दिया, अब मैं फांसी लगा रहा हूं...(photo-patrika)

दिवाली की रात दंपती की मौत से सनसनी! इंस्टाग्राम पर लिखा- पत्नी को मार दिया, अब मैं फांसी लगा रहा हूं…

फर्जी गैस कनेक्शन की पहचान जारी! e-KYC (photo-patrika)

फर्जी गैस कनेक्शन की पहचान जारी! e-KYC नहीं कराने वालों की मुश्किलें बढ़ीं, 10 हजार से ज्यादा उपभोक्ता प्रभावित

Husband-wife death (Photo source- Patrika)

दिवाली की खुशियां मातम में बदलीं, पति ने पहले पत्नी की ली जान फिर खुद झूला फंदे पर

CG News: गौरा जगाने की रस्म शुरू, 20 से अधिक वार्डों से निकलेगी गौरा-गौरी शोभायात्रा

CG News: गौरा जगाने की रस्म शुरू, 20 से अधिक वार्डों से निकलेगी गौरा-गौरी शोभायात्रा

CG News: रिमोट कंट्रोल से चल रही है साय सरकार, प्रदर्शन पर मिले ‘जीरो बटा जीरो’ अंक: दीपक बैज(photo-patrika)

CG News: रिमोट कंट्रोल से चल रही है साय सरकार, प्रदर्शन पर मिले ‘जीरो बटा जीरो’ अंक: दीपक बैज

सोमवार-गुरूवार को आफिस में नहीं बैठ रहे(photo-patrika)

सरकारी दफ्तरों में मनमानी पर रोक, कलेक्टर ने अधिकारियों की हाजिरी जांच के लिए बनाई निगरानी टीम…

प्लेसमेंट से मोहभंग, जॉब छोड़कर वापस लौट आए अनेक

जिला रोजगार कार्यालय में अप्रैल-

2022 से 11 सितंबर तक सिक्युरिटी गार्ड, बीमा सखी सहित अन्य वेकेंसी के विभिन्न भंडारों के लिए 7444 वेकेंसी निकाली गईं। इन पंजीकृत शेयरों के लिए 68,097 पंजीकृत किरायेदारों में से केवल 89 पंजीकृत बेरोजगार ही इंटूव्यू में उपस्थित हुए। मात्र 63 युवाओं का चयन जॉब के लिए हुआ।

रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग समेत प्रदेश के अन्य जिलों में जॉब लगने के कारण कई युवा तो जॉब छोड़ चुके हैं। कुछ युवा कम सैलरी को लेकर जॉब छोड़कर वापस लौट आए। इसका डाटा रोजगार कार्यालय के पास भी उपलब्ध नहीं है। अधिकारियों ने बताया कि प्लेसमेंट से जॉब लगने की सूचना उन्हें मिलती है, लेकिन छोड़ने की जानकारी नहीं मिलती।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

24 Oct 2025 03:50 pm

Published on:

24 Oct 2025 03:43 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Dhamtari / CG Job News: सरकार बदलते ही बंद हुई योजना, बेरोजगारों का पंजीयन घटकर रह गया 68 हजार

बड़ी खबरें

View All

धमतरी

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG News: आयुष्मान योग में भाईदूज उत्सव, बहनों ने भाइयों को बांधा रक्षा सूत्र और उतारी आरती…

CG News: आयुष्मान योग में भाईदूज उत्सव, बहनों ने भाइयों को बांधा रक्षा सूत्र और उतारी आरती...(photo-patrika)
धमतरी

राशन योजना में घोटाला! अमीर और अधिकारी भी ले रहे सस्ता चावल, 1300 कार्ड निरस्त…

राशन योजना में घोटाला! अमीर और अधिकारी भी ले रहे सस्ता चावल, 1300 कार्ड निरस्त...(photo-patrika)
धमतरी

ईसर गौरी-गौरा महोत्सव की रौनक! बारात निकली रंगीन, देर रात तक चला विसर्जन..

ईसर गौरी-गौरा महोत्सव की रौनक! बारात निकली रंगीन, देर रात तक चला विसर्जन..(photo-patrika)
धमतरी

दिवाली की रात दंपती की मौत से सनसनी! इंस्टाग्राम पर लिखा- पत्नी को मार दिया, अब मैं फांसी लगा रहा हूं…

दिवाली की रात दंपती की मौत से सनसनी! इंस्टाग्राम पर लिखा- पत्नी को मार दिया, अब मैं फांसी लगा रहा हूं...(photo-patrika)
धमतरी

फर्जी गैस कनेक्शन की पहचान जारी! e-KYC नहीं कराने वालों की मुश्किलें बढ़ीं, 10 हजार से ज्यादा उपभोक्ता प्रभावित

फर्जी गैस कनेक्शन की पहचान जारी! e-KYC (photo-patrika)
धमतरी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.