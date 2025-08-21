Patrika LogoSwitch to English

CG News: 30 लाख की लागत से बनेगा महतारी सदन, विधानसभा में निर्माण के लिए मिली स्वीकृति

CG News: केशकाल शहर की बदहाल सड़क के नवीनीकरण के लिए भी केंद्र सरकार ने विधायक केशकाल के अथक प्रयासों के बाद चार किलोमीटर रोड निर्माण के लिए स्वीकृत प्रदान की है।

Aug 21, 2025

30 लाख की लागत से बनेगा महतारी सदन (Photo source- Patrika)

CG News: विधायक नीलकंठ टेकाम के प्रयास से विधानसभा केशकाल में बड़ेराजपुर एवं लांजोड़ा के लिए महतारी सदन बनाने प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान कर दी है, दोनों ही जगह पर लगभग 30-30 लख रुपए की लागत से महतारी सदन का निर्माण किया जाएगा।

ग्रामीण यांत्रिकी विभाग के द्वारा यह निर्माण कार्य करवाया जाएगा इससे पूर्व भी केशकाल के लोकप्रिय विधायक नीलकंठ टेकाम के प्रयास से सलना, जामगांव एवं बहीगांव में 30-30 लाख रुपए की लागत से महतारी सदन के लिए के लिए प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई थी जो कार्य पूर्णता की ओर अग्रशित है।

विधायक नीलकंठ टेकाम ने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया है। विधायक के प्रयासों से पिछले 1 वर्षों में कई महत्वपूर्ण कार्य की प्रशासकी स्वीकृति प्रदान की गई है। आने वाले दिनों में विश्रामपुरी चौक केशकाल से भारत माला चौक तक नवीन सड़क निर्माण कार्य की स्वीकृति भी प्रदान की गई है।

CG News: 3.45 करोड़ की लागत से बन रहे महतारी सदन में गड़बड़ी, कलेक्टर ने जताई नाराजगी
कवर्धा
3.45 करोड़ की लागत से बन रहे महतारी सदन में गड़बड़ी(photo-patrika)

CG News: वही केशकाल घाट बाईपास के लिए 11 किलोमीटर फोरलेन के लिए लगभग 30 करोड रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। केशकाल शहर की बदहाल सड़क के नवीनीकरण के लिए भी केंद्र सरकार ने विधायक केशकाल के अथक प्रयासों के बाद चार किलोमीटर रोड निर्माण के लिए स्वीकृत प्रदान की है।

महतारी वंदन योजना को लेकर गरमाया सदन, विपक्ष ने राशि में कटौती करने का लगाया आरोप, किया वॉकआउट…
रायपुर
CG News: महतारी वंदन योजना को लेकर गरमाया सदन, विपक्ष ने राशि में कटौती करने का लगाया आरोप, किया वॉकआउट...

21 Aug 2025 03:18 pm

Chhattisgarh / Kondagaon / CG News: 30 लाख की लागत से बनेगा महतारी सदन, विधानसभा में निर्माण के लिए मिली स्वीकृति

