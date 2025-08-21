CG News: 30 लाख की लागत से बनेगा महतारी सदन, विधानसभा में निर्माण के लिए मिली स्वीकृति

विधायक नीलकंठ टेकाम ने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया है। विधायक के प्रयासों से पिछले 1 वर्षों में कई महत्वपूर्ण कार्य की प्रशासकी स्वीकृति प्रदान की गई है। आने वाले दिनों में विश्रामपुरी चौक केशकाल से भारत माला चौक तक नवीन सड़क निर्माण कार्य की स्वीकृति भी प्रदान की गई है।