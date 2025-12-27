Yogita Mandavi National Award: नक्सल प्रभावित बस्तर की बेटी योगिता बनी राष्ट्रीय गौरव, राष्ट्रपति ने किया सम्मानित

Yogita Mandavi National Award: बालगृह में आने के बाद योगिता के जीवन को नई दिशा मिली। मात्र 10 वर्ष की आयु में उन्होंने जूडो खेल को अपनाया और कड़ी मेहनत, अनुशासन तथा निरंतर अभ्यास के बल पर कम समय में ही उत्कृष्ट प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। वर्तमान में मात्र 14 वर्ष की आयु में योगिता मण्डावी एक राष्ट्रीय स्तर की जूडो खिलाड़ी हैं और स्पोट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, भोपाल में उच्च स्तरीय प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं। योगिता की सफलता न केवल जिले बल्कि पूरे प्रदेश के बच्चों के लिए प्रेरणास्रोत बन गई है।