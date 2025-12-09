कटे सिर को थैली में भरकर गड्ढे में दफनाया… थप्पड़ का ऐसे लिया बदला, वारदात से दहल गए लोग

पुरानी रंजिश के चलते अधेड़ की सिर को धड़ से अलग करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बीते 6 दिसम्बर को चनाभर्री जंगल में अज्ञात व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है, जिसका सिर धड़ से गायब था। सूचना पर पुलिस ने शव के मिलने व मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी पंकज चंद्रा ने घटना की बारीकी से जांच करने निर्देश दिया। टीम ने मर्ग जांच प्रारंभ किया गया। वहीं जांच में आरोपी श्यामलाल नेताम को गिरफ्तार कर पूछताछ किया तो हत्याकांड का खुलासा हुआ।