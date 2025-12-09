9 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोंडागांव

कटे सिर को थैली में भरकर गड्ढे में दफनाया… थप्पड़ का ऐसे लिया बदला, वारदात से दहल गए लोग

Kondagaon Murder: छत्तीसगढ़ के कोंडागांव में हत्या की खौफनाक वारदात का खुलासा हुआ है। सनकी युवक ने थप्पड़ का बदला सिर को धड़़ से अलग कर लिया है...

2 min read
Google source verification

कोंडागांव

image

Chandu Nirmalkar

Dec 09, 2025

गम्हरी हत्याकांड का आरोपी गिरफ्तार ( Photo - Patrika )

Kondagaon Murder: एक थप्पड़ का बदला युवक ने सिर धड़ से अलग कर लिया। मर्डर का यह खौफनाक वारदात कोंडागांव का है। जहां सनकी युवक ने जंगल ले जाकर कुल्हाड़ी से 17 बार वार किए। हमले में युवक का सिर धड़ से अलग कर दिया। मृतक की पहचान छिपाने के लिए आरोपी ने कटे हुए सिर को एक थैली में भरकर तालाब किनारे गड्ढा खोदकर दफना दिया था। 5 दिन बाद इस हत्याकांड का खुलासा हुआ है।

Kondagaon Murder: चनाभर्री जंगल में मिली लाश

पुरानी रंजिश के चलते अधेड़ की सिर को धड़ से अलग करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बीते 6 दिसम्बर को चनाभर्री जंगल में अज्ञात व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है, जिसका सिर धड़ से गायब था। सूचना पर पुलिस ने शव के मिलने व मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी पंकज चंद्रा ने घटना की बारीकी से जांच करने निर्देश दिया। टीम ने मर्ग जांच प्रारंभ किया गया। वहीं जांच में आरोपी श्यामलाल नेताम को गिरफ्तार कर पूछताछ किया तो हत्याकांड का खुलासा हुआ।

मृतक का पहचान में हो थी दिक्कत

घटनास्थल का निरीक्षण फारेंसिक टीम व डॉग स्कॉड से कराया गया। मृतक का सिर नहीं होने से पहचान नहीं हो पा रही थी, जिस पर टीम के द्वारा आस पास के गुम इंसान एवं ग्रामों में तलाश किया गया। शव के कपड़े के आधार पर मृतक की पहचान बाड़ागांव निवासी लच्छिन्दर पाण्डेय के रूप में हुआ। मृतक का सिर धड़ से गायब था, जिससें प्रथम हत्या होना प्रतीत हो रहा था, टीम ने हत्या मानकर जांच में जुटी और सबूत के आधार पर आरोपी तक पहुंची।

मुखबिर से मिली सूचना

पुलिस के मुताबिक मृतक एवं आरोपी के संबंध में कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो पा रही थी, इसी दौरान मुखबिर ने बताया कि, लच्छिन्दर पाण्डेय का विश्रामपुरी साप्ताहिक बाजार मे श्यामलाल नेताम एवं रामु नेताम के साथ झगड़ा हुआ था। जिसके बाद से मृतक दिखाई नहीं दे रहा है, संदेह के आधार पर श्यामलाल नेताम को तलब कर पूछताछ प्रारंभ किया गया, जो लच्छिन्दर पाण्डेय को नहीं जानना बता रहा था, जब कड़ाई से पूछताछ किया तो बताया कि 28 नवंबर को बाड़ागांव सोसायटी में झगड़ा हुआ था।

बाजार में फिर हुआ विवाद

जिसके कारण वे मृतक के खिलाफ आपसी रंजिश रखे हुए थे। वहीं 3 दिसम्बर को साप्ताहिक बाजार विश्रामपुरी में मृतक के साथ झगड़ा होने पर उसे अपने साथ मोटर सायकल में ले जाकर चनाभर्री के जंगल में कुल्हाड़ी से वार कर सिर को धड़ से अलग कर हत्या कर दिया। वहीं पहचान छुपाने के लिए उसके सिर को कुरूभाठ के तालाब के पास छिपा दिया। पुलिस ने आरोपी के बयान के आधार पर केस दर्ज कर जेल भेज दिया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

09 Dec 2025 02:10 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Kondagaon / कटे सिर को थैली में भरकर गड्ढे में दफनाया… थप्पड़ का ऐसे लिया बदला, वारदात से दहल गए लोग

बड़ी खबरें

View All

कोंडागांव

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG News: खिलाड़ियों को बड़ी सौगात, मिनी स्टेडियम निर्माण के लिए 1.95 करोड़ रुपए मंजूर

खिलाड़ियों के लिए बड़ी खुशी की खबर (photo source- Patrika)
कोंडागांव

किसानों को बड़ी राहत, कोण्डागांव में पहली बार सरकारी रेट पर बिकेगा मक्का

एमएसपी पर किसान खरीदेंगे मक्का (photo source- Patrika)
कोंडागांव

जिले में पहली बड़ी कार्रवाई! बर्तन व्यवसायी के घर, दुकान और गोदाम पर ACB की 9 घंटे तक दबिश

जिले में पहली बड़ी कार्रवाई (photo source- Patrika)
कोंडागांव

CG News: कोंडागांव जिले का पहला मॉडल राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित, विद्यार्थियों की प्रतिभा ने बनाया रिकॉर्ड

बड़ेबेन्द्री स्कूल राष्ट्रीय प्रदर्शनी (photo source- Patrika)
कोंडागांव

Fraud News: आदिवासी दंपती से 2.5 लाख रुपए की ठगी, बोले- धमकियां भी मिल रही, जानें क्या है पूरा मामला?

आदिवासी दंपती से 2.5 लाख रुपए की ठगी (photo source- Patrika)
कोंडागांव
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.