कटे सिर को थैली में भरकर गड्ढे में दफनाया… थप्पड़ का ऐसे लिया बदला, वारदात से दहल गए लोग

गम्हरी हत्याकांड का आरोपी गिरफ्तार
Kondagaon Murder: एक थप्पड़ का बदला युवक ने सिर धड़ से अलग कर लिया। मर्डर का यह खौफनाक वारदात कोंडागांव का है। जहां सनकी युवक ने जंगल ले जाकर कुल्हाड़ी से 17 बार वार किए। हमले में युवक का सिर धड़ से अलग कर दिया। मृतक की पहचान छिपाने के लिए आरोपी ने कटे हुए सिर को एक थैली में भरकर तालाब किनारे गड्ढा खोदकर दफना दिया था। 5 दिन बाद इस हत्याकांड का खुलासा हुआ है।
पुरानी रंजिश के चलते अधेड़ की सिर को धड़ से अलग करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बीते 6 दिसम्बर को चनाभर्री जंगल में अज्ञात व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है, जिसका सिर धड़ से गायब था। सूचना पर पुलिस ने शव के मिलने व मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी पंकज चंद्रा ने घटना की बारीकी से जांच करने निर्देश दिया। टीम ने मर्ग जांच प्रारंभ किया गया। वहीं जांच में आरोपी श्यामलाल नेताम को गिरफ्तार कर पूछताछ किया तो हत्याकांड का खुलासा हुआ।
घटनास्थल का निरीक्षण फारेंसिक टीम व डॉग स्कॉड से कराया गया। मृतक का सिर नहीं होने से पहचान नहीं हो पा रही थी, जिस पर टीम के द्वारा आस पास के गुम इंसान एवं ग्रामों में तलाश किया गया। शव के कपड़े के आधार पर मृतक की पहचान बाड़ागांव निवासी लच्छिन्दर पाण्डेय के रूप में हुआ। मृतक का सिर धड़ से गायब था, जिससें प्रथम हत्या होना प्रतीत हो रहा था, टीम ने हत्या मानकर जांच में जुटी और सबूत के आधार पर आरोपी तक पहुंची।
पुलिस के मुताबिक मृतक एवं आरोपी के संबंध में कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो पा रही थी, इसी दौरान मुखबिर ने बताया कि, लच्छिन्दर पाण्डेय का विश्रामपुरी साप्ताहिक बाजार मे श्यामलाल नेताम एवं रामु नेताम के साथ झगड़ा हुआ था। जिसके बाद से मृतक दिखाई नहीं दे रहा है, संदेह के आधार पर श्यामलाल नेताम को तलब कर पूछताछ प्रारंभ किया गया, जो लच्छिन्दर पाण्डेय को नहीं जानना बता रहा था, जब कड़ाई से पूछताछ किया तो बताया कि 28 नवंबर को बाड़ागांव सोसायटी में झगड़ा हुआ था।
जिसके कारण वे मृतक के खिलाफ आपसी रंजिश रखे हुए थे। वहीं 3 दिसम्बर को साप्ताहिक बाजार विश्रामपुरी में मृतक के साथ झगड़ा होने पर उसे अपने साथ मोटर सायकल में ले जाकर चनाभर्री के जंगल में कुल्हाड़ी से वार कर सिर को धड़ से अलग कर हत्या कर दिया। वहीं पहचान छुपाने के लिए उसके सिर को कुरूभाठ के तालाब के पास छिपा दिया। पुलिस ने आरोपी के बयान के आधार पर केस दर्ज कर जेल भेज दिया है।
