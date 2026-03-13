CG Power Cut Issue: बिजली संकट को लेकर आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन, NH-30 पर चक्का जाम की चेतावनी

CG Power Cut Issue: सुक्कू नाग ने कहा कि यह छत्तीसगढ़ की विडंबना है कि यहां बिजली का उत्पादन होता है और इसे अन्य राज्यों को बेचा जाता है, जबकि राज्य के अपने नागरिक लो-वोल्टेज और अघोषित कटौती से परेशान हैं। उन्होंने बिजली व्यवस्था में अव्यवस्था के लिए पिछली कांग्रेस सरकार और वर्तमान भाजपा सरकार दोनों को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि बढ़ते बिजली बिल और अनियमित कटौती से जनता आर्थिक और मानसिक तनाव झेल रही है। किसान देश का पेट भरता है, लेकिन सरकार उसकी समस्याओं की ओर ध्यान नहीं दे रही है।