रायपुर

CG Electricity News: करोड़ों खर्च, फिर भी अंधेरे में उपभोक्ता! गर्मी और बिजली कटौती से बेहाल लोग…

CG Electricity News: रायपुर में छत्तीसगढ़ मेे राजधानी जैसे पॉश शहरों में भी बिजली व्यवस्था चरमराई हुई है। शहर में कई इलाकों में घंटों बिजली अक्सर गोल कर दी जाती है।

2 min read

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Sep 30, 2025

CG Electricity News: करोड़ों खर्च, फिर भी अंधेरे में उपभोक्ता! गर्मी और बिजली कटौती से बेहाल लोग...(photo-patrika)

CG Electricity News: करोड़ों खर्च, फिर भी अंधेरे में उपभोक्ता! गर्मी और बिजली कटौती से बेहाल लोग...(photo-patrika)

CG Electricity News: छत्तीसगढ़ के रायपुर में छत्तीसगढ़ मेे राजधानी जैसे पॉश शहरों में भी बिजली व्यवस्था चरमराई हुई है। शहर में कई इलाकों में घंटों बिजली अक्सर गोल कर दी जाती है। ऐसे हालात तब है, जब न बारिश हो रही और न ही आंधी तूफान आ रहे। मेंटेनेंस के नाम पर एक मैसेज भेज देते हैं, इसके बाद कई घंटों तक बिजली गुल कर दी जाती है।

CG Electricity News: बार-बार बिजली गुल मेंटेनेंस का मीटर चालू

हर साल प्रदेश में मेंटेनेंस के नाम पर प्रतिवर्ष करोड़ों खर्च करने किए जाते हैं। पत्रिका को कई उपभोक्ताओं ने लो-वोल्टेज को लेकर अपनी समस्या रखी। उनका कहना है कि बिजली विभाग के अधिकारी भी उपभोक्ताओं का फोन नहीं उठाते हैं।

उपभोक्ताओं ने सवाल उठाते हुए कहा कि बिजली अधिकारी और कर्मचारी मेंटेनेंस के नाम पर करते क्या हैं। रायपुर परिक्षेत्र-1 व 2 दोनों इलाकों की कई कॉलोनी में 3-4 घंटें सप्लाई बाधित रहती है। रात में भी कई बार बिजली काटी जा रही। इसके अलावा लो-वोल्टेज की समस्या 24 घंटे बाद भी कई इलाकों में बनी रही।

यह हालात राजधानी जैसे पॉश शहर के इतने करोड़ खर्च हुए मेेटेनेंस में

  • 2020-21 में 7.60 करोड़
  • 2021-22 में 7.06 करोड़
  • 2022-23 में 7.54 करोड़
  • 2023-24 में करीब 8 करोड़
  • 2024-25 में 1.55 करोड़ स्वीकृत
  • (2024-25 में ट्रांसफार्मर के खर्च को अलग कर दिया गया है)

केस-1

स्वामी विवेकानंद कोटा स्टेडियम,गुढियारी के बजरंग नगर और भवानीनगर में रहने वाले उपभोक्ताओं ने बताया कि यहां सुबह से दोपहर तक कई बार बिजली आती जाती रहती है। यह समस्या बीते 15 दिनों से जारी है। घर में छोटे बच्चे और मरीज हैं।

केस-2

डीडी नगर और सुंदरनगर के उपभोक्ताओं ने बताया कि आए दिन उनके घर में सुबह 10 बजे बिजली कट जाती है और दोपहर तक आई। ऐसे में तीन से चार घंटे तक हम लोग उमस और गर्मी से परेशान रहते हैं। ?शिकायती नंबर पर फोन भी नहीं उठता है।

हर साल करीब 7 करोड़ रुपए खर्च

स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (सीएसपीडीसीएल) हर साल 7 करोड़ रुपए से ज्यादा शहर की बिजली व्यवस्था सुधारने में खर्च करता है। इसमें ट्रांसफार्मर बदलने का खर्च भी शामिल है। मेंटेनेंस के नाम पर घंटों बिजली सप्लाई बाधित रहती है।

रात में 1912 शिकायती नंबर भी बिजी

कॉलोनियों में बिजली सप्लाई बाधित रही। ट्रोल फ्री शिकायती नंबर 1912 भी रात में लगता नहीं है। रात में जब भी 1912 में कोई उपभोक्ता फोन करता है, तो बिजी होने का संदेश आता है।

फील्ड कर्मचारियों की भारी कमी

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, वर्तमान में सीएसपीडीसीएल फील्ड में काम करने वाले अनुभवी कर्मचारियों और अधिकारियों की भारी कमी है। पहले जो फील्ड में काम कर रहे थे, उन्हें ऑफिस में बैठा दिया गया है और जो ऑफिस में काम करने वाले थे उन्हें फील्ड की जिम्मेदारी सौंपी

मेंटेनेंस के लिए कुछ इलाकों में सप्लाई बाधित

सीएसपीडीसीएल रायपुर सीई ने संजीव सिंह ने कहा की परिक्षेत्र दिवाली से पहले मेंदेनेंस किया जाता है। इसके लिए कुछ इलाकों में बिजली सप्लाई प्रभावित होती है। बिजली सप्लाई सुचारू रूप से संचालित रखने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे है।

30 Sept 2025 08:30 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG Electricity News: करोड़ों खर्च, फिर भी अंधेरे में उपभोक्ता! गर्मी और बिजली कटौती से बेहाल लोग…

