CG Electricity News: करोड़ों खर्च, फिर भी अंधेरे में उपभोक्ता! गर्मी और बिजली कटौती से बेहाल लोग…

CG Electricity News: छत्तीसगढ़ के रायपुर में छत्तीसगढ़ मेे राजधानी जैसे पॉश शहरों में भी बिजली व्यवस्था चरमराई हुई है। शहर में कई इलाकों में घंटों बिजली अक्सर गोल कर दी जाती है। ऐसे हालात तब है, जब न बारिश हो रही और न ही आंधी तूफान आ रहे। मेंटेनेंस के नाम पर एक मैसेज भेज देते हैं, इसके बाद कई घंटों तक बिजली गुल कर दी जाती है।