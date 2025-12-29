29 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

बड़ी नियुक्ति: छत्तीसगढ़ के IPS जितेंद्र शुक्ला बने NSG में ग्रुप कमांडर, गृह मंत्रालय ने तत्काल रिलीव करने भेजा पत्र

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ में नक्सल विरोधी अभियानों को दी मजबूती देने वाले 2013 बैच के आईपीएस अधिकारी जितेंद्र शुक्ला NSG में ग्रुप कमांडर नियुक्ति किया गया है..

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Chandu Nirmalkar

Dec 29, 2025

Chhattisgarh news, IPS Jitendra shukla

IPS जितेंद्र शुक्ला ( Photo - Facebook )

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ कैडर के 2013 बैच के आईपीएस अधिकारी जितेंद्र शुक्ला को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड में ग्रुप कमांडर नियुक्त किया गया। केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से इसकी जानकारी राज्य सरकार को भेज दी गई है, साथी ही पत्र भेजकर तत्काल कार्यमुक्त करने को कहा है। बता दें कि ग्रुप कमांडर का पद पुलिस अधीक्षक SP स्तर के समकक्ष माना जाता है।

Chhattisgarh News: इन जिलों में रहे एसपी

आईपीएस जितेंद्र शुक्ला ने कई महत्वपूर्ण जिलों में एसपी रहते हुए अपनी मजबूत पहचान बनाई है। नक्सल प्रभावित इलाकों में उनकी भूमिका खास तौर पर अहम रही है और उन्होंने कई प्रभावी ऑपरेशनों का नेतृत्व किया। वे सुकमा, राजनांदगांव, कोरबा और महासमुंद जैसे संवेदनशील जिलों में पुलिस अधीक्षक के तौर पर सेवाएं दे चुके हैं।

नक्सल विरोधी अभियानों को दी मजबूती

2 सितंबर 2013 को आईपीएस सेवा में शामिल होने के बाद उन्हें छत्तीसगढ़ कैडर आवंटित किया गया। प्रशिक्षण अवधि के दौरान उन्होंने बिलासपुर और कोटा थाने में थाना प्रभारी के रूप में जिम्मेदारी निभाई। इसके बाद अंबिकापुर में सीएसपी बनाए गए और फिर सुकमा जिले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक की जिम्मेदारी सौंपी गई। सुकमा में ही उन्होंने आगे चलकर एसपी के रूप में कार्यभार संभालते हुए जिले की कानून-व्यवस्था और नक्सल विरोधी अभियानों को मजबूती दी।

जितेंद्र शुक्ला का जन्म 22 सितंबर 1983 को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हुआ था, उन्होंने राजकीय इंटर कॉलेज से स्कूली शिक्षा पूरी की थी, जबकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय ग्रेजुएशन किया था। इसके बाद उन्होंने सिविल सेवा की तैयारी शुरू कर दी थी। जिसके बाद उन्होंने आईपीएस परीक्षा पास की थी. जितेंद्र शुक्ला को अब केंद्र सरकार ने बड़ी जिम्मेदारी दी है।

क्या है एनएसजी

बता दें कि एनएसजी का गठन साल 1986 में देश में आतंकवाद-विरोधी किसी भी अभियान को रोकने के लिए किया गया था। हालांकि इसका इस्तेमाल तभी किया जाता है जब आतंकवादी हमला बेहद गंभीर होता है। देश के प्रधानमंत्री के सुरक्षा की जिम्मेदारी भी एनएसजी ही निभाता है, जबकि देश के अन्य बड़े वीवीआई की सुरक्षा भी यही करते हैं। एनएसजी जीरो एरर पर काम करता है, जिसमें गलती की कोई गुंजाइश होती ही नहीं है। जितेंद्र शुक्ला को इसी में जिम्मेदारी दी गई है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

29 Dec 2025 05:12 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / बड़ी नियुक्ति: छत्तीसगढ़ के IPS जितेंद्र शुक्ला बने NSG में ग्रुप कमांडर, गृह मंत्रालय ने तत्काल रिलीव करने भेजा पत्र

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Road Accident: नवा रायपुर में दर्दनाक हादसा, जीजा-साले को बस ने रौंदा, परिजनों में पसरा मातम

Road Accident: नवा रायपुर में दर्दनाक हादसा, जीजा-साले को बस ने रौंदा, परिजनों में पसरा मातम
रायपुर

कथावाचक विवाद में बयान से सियासी तूफान… अयोध्या के महंत ने भूपेश बघेल को बताया रावण

अयोध्या के महंत ने भूपेश को बताया रावण (photo source- Patrika)
रायपुर

Year Ender 2025: मंत्रिमंडल विस्तार ने चौंकाया, राज्योत्सव के साथ मिली कई बड़ी सौगातें, फैसलों ने दिया झटका

Chhattisgarh Political Year ender 2025
रायपुर

CG News: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 755 किसानों को दी बड़ी सौगात, इस योजना से बदली तस्वीर

CG News: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 755 किसानों को दी बड़ी सौगात, इस योजना से बदली तस्वीर
रायपुर

ED चार्जशीट से मचा हड़कंप! 31 अफसरों के बैंक खाते सीज, डिप्टी कमिश्नर पर लटकी निलंबन की तलवार

31 अफसरों के बैंक खाते सीज (photo source- Patrika)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.