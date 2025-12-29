CG Tourism: नए साल पर घूमने के लिए बेस्ट पिकनिक स्पॉट, यहाँ बनेगी यादगार शुरुआत, देखें पूरी लिस्ट

छत्तीसगढ़ में अगर किसी एक जगह को सबसे ज्यादा लोकप्रियता मिली है तो वह है गंगरेल बांध। इसे छत्तीसगढ़ का मिनी गोवा भी कहा जाता है। महानदी पर बना यह बांध राज्य का सबसे बड़ा और सबसे लंबा बांध है जो धमतरी जिले में स्थित है। राज्य प्रशासन ने इसे गोवा की तर्ज पर विकसित किया है जहां आप जेट स्कीइंग, वाटर सर्फिंग जैसे वाटर स्पोर्ट्स का भरपूर आनंद ले सकते हैं। पास में ही माता अंगारमोती का प्राचीन मंदिर भी है। नए साल पर यहां परिवार और दोस्तों के साथ पिकनिक मनाना एक अलग ही अनुभव होता है।