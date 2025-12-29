CG Tourism: नए साल पर घूमने के लिए बेस्ट पिकनिक स्पॉट, यहाँ बनेगी यादगार शुरुआत, देखें पूरी लिस्ट

नए साल पर घूमने के लिए बेस्ट पिकनिक स्पॉट (Photo Patrika)
CG Tourism: नए साल के स्वागत को लेकर लोगों में घूमने-फिरने और पिकनिक की खास तैयारी देखने को मिल रही है। छुट्टियों के इस मौसम में परिवार और दोस्तों के साथ सुकून के पल बिताने के लिए लोग ऐसे स्थानों की तलाश कर रहे हैं, जहाँ प्राकृतिक सुंदरता, शांति और मनोरंजन एक साथ मिल सके। झरने, जंगल, पहाड़ और खुले पर्यटन स्थल नए साल पर पिकनिक मनाने के लिए पहली पसंद बन रहे हैं।
ऐसे में नए साल पर घूमने के लिए बेस्ट पिकनिक स्पॉट सैलानियों को आकर्षित कर रहे हैं, जहाँ प्रकृति के बीच यादगार शुरुआत करने का मौका मिल रहा है। इस बार अगर आप कुछ अलग और यादगार करना चाहते हैं तो छत्तीसगढ़ के ये जगह आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकते है। यह राज्य अपनी प्राकृतिक सुंदरता, विशाल जलप्रपातों और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है। ये स्थान शहरों के भीड़भाड़ और शोरगुल से दूर है जहां आप परिवार, दोस्त या पार्टनर के साथ रोमांटिक ट्रिप या पिकनिक पर जा सकते हैं।
गंगरेल बांध, धमतरी
छत्तीसगढ़ में अगर किसी एक जगह को सबसे ज्यादा लोकप्रियता मिली है तो वह है गंगरेल बांध। इसे छत्तीसगढ़ का मिनी गोवा भी कहा जाता है। महानदी पर बना यह बांध राज्य का सबसे बड़ा और सबसे लंबा बांध है जो धमतरी जिले में स्थित है। राज्य प्रशासन ने इसे गोवा की तर्ज पर विकसित किया है जहां आप जेट स्कीइंग, वाटर सर्फिंग जैसे वाटर स्पोर्ट्स का भरपूर आनंद ले सकते हैं। पास में ही माता अंगारमोती का प्राचीन मंदिर भी है। नए साल पर यहां परिवार और दोस्तों के साथ पिकनिक मनाना एक अलग ही अनुभव होता है।
मैनपाट, सरगुजा
अगर आप हिल स्टेशन जैसा अनुभव छत्तीसगढ़ में ही लेना चाहते हैं तो मैनपाट आपके लिए सबसे बेस्ट जगह है। इसे छत्तीसगढ़ का मिनी शिमला कहा जाता है और यहां पहुंचकर सच में ऐसा लगता है जैसे कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में आ गए हों। मैनपाट की सबसे बड़ी खासियत है यहां के बौद्ध मठ, तिब्बती शरणार्थियों की बस्ती, टाइगर प्वाइंट, फिश पॉइंट, उल्टा पानी, जलजली पॉइंट ये सभी बेहतरीन पिकनिक स्पॉट है।
मेंदरी घुमार वॉटरफॉल, जगदलपुर
छत्तीसगढ़ के बस्तर में स्थित मेंदरी घुमार वॉटरफॉल जो नेचर और एडवेंचर लवर्स के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। इस जगह की खासियत यह है कि यहां बोनफायर और कैंपिंग का मजा लिया जा सकता है। प्रकृति और जंगल के बीच दोस्तों और परिवार के साथ नया साल मनाना एक यादगार अनुभव होता है।
बारनवापारा वन्यजीव अभयारण्य, महासमुंद
अगर आप वन्यजीवों और जंगल के शौकीन हैं तो बारनवापारा अभयारण्य आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प है। यहां आप जंगल सफारी का भी आनंद ले सकते हैं। बारनवापारा में सूर्योदय किसी सिनेमैटिक फिल्म की तरह लगता है। ठंड के मौसम में यहां घूमना एक अलग ही एहसास देता है।
जतमई घटारानी वॉटरफॉल, गरियाबंद
गरियाबंद जिले में स्थित जतमई घटारानी वॉटरफॉल छत्तीसगढ़ का एक खास पर्यटन स्थल है। यह जगह अपनी प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ आध्यात्मिकता के लिए भी जाना जाता है। जतमई और घटारानी दोनों वॉटरफॉल एक दूसरे से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। यह पूरा क्षेत्र घने जंगलों से घिरा हुआ है जो इसे और भी आकर्षक बनाता है। परिवार के साथ पिकनिक के लिए यह जगह बेहद सही है।
