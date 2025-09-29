ठेका कर्मचारियों को मिलेगा परफॉर्मेंस लिंक्ड रिवार्ड और बोनस, 8 हजार से अधिक मजदूरों को मिलेगा… जानें कब होगा भुगतान

ठेका कर्मियों को बोनस के संबंध में जारी आदेश के अनुसार, खदानों में कार्यरत ठेका कर्मचारियों को परफॉर्मेंस लिंक्ड इंटेंसिव (पीएलआई) स्कीम के अंतर्गत बोनस का भुगतान किया जाएगा। इसी तरह गैर खनन कार्यों में नियोजित ठेका कर्मचारियों को बोनस एक्ट 1965 के प्रावधानों के अनुसार बोनस दिया जाएगा। जारी आदेश में कहा गया है कि ठेका कंपनियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि श्रमिकों को बोनस का भुगतान दीपावली से पहले कर हो जाए। कोल इंडिया के समान ही एससीसीएल कंपनी में ठेका मजदूरों को बोनस भुगतान किया जाएगा।