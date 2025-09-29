ठेका कर्मचारियों को मिलेगा परफॉर्मेंस लिंक्ड रिवार्ड और बोनस, 8 हजार से अधिक मजदूरों को मिलेगा… जानें कब होगा भुगतान

बोनस (फोटो सोर्स- Getty Images/iStockphoto)
Bonus 2025: कोल इंडिया के ठेका कर्मचारियों को भी बोनस का भुगतान किया जाएगा। लेकिन ठेका कर्मचारियों को इसके लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा। ठेका कर्मियों को दीपावली पहले तक बोनस का भुगतान करने का आदेश जारी हुआ है। ऐसे में बोनस नहीं मिलने से ठेका श्रमिकों की दशहरा फीकी रहेगी। लेकिन दीपावली में राहत रहेगी।
पिछले दिनों मानकीकरण कमेटी की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार कोल इंडिया और उसकी सहायक कंपनियों में काम करने वाले कोयला कर्मचारियों को बोनस के तौर परफॉर्मेंस लिंक्ड रिवार्ड(पीएलआर) का भुगतान उनके खातों में कर दिया गया है। इसके साथ ही कोल इंडिया की कंपनियों में खनन और गैर खनन कार्यों में नियोजित ठेका कामगारों को भी बोनस देने का निर्णय लिया गया है। लेकिन ठेका कामगारों को बोनस के लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा।
ठेका कर्मियों को बोनस के संबंध में जारी आदेश के अनुसार, खदानों में कार्यरत ठेका कर्मचारियों को परफॉर्मेंस लिंक्ड इंटेंसिव (पीएलआई) स्कीम के अंतर्गत बोनस का भुगतान किया जाएगा। इसी तरह गैर खनन कार्यों में नियोजित ठेका कर्मचारियों को बोनस एक्ट 1965 के प्रावधानों के अनुसार बोनस दिया जाएगा। जारी आदेश में कहा गया है कि ठेका कंपनियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि श्रमिकों को बोनस का भुगतान दीपावली से पहले कर हो जाए। कोल इंडिया के समान ही एससीसीएल कंपनी में ठेका मजदूरों को बोनस भुगतान किया जाएगा।
प्रबंधन के निर्देश के बाद भी आउटसोर्सिंग कंपनियों में कामगारों को नियमों के तहत बोनस भुगतान नहीं किया जाता है। खदान में उत्पादन कार्य में जुटे और इससे बाहर के ठेका कर्मियों को भी बोनस की श्रेणी में रखा तो जाता है। लेकिन अधिकांश ठेका श्रमिकों की हमेशा शिकायत रहती है।
एसईसीएल के कोरबा, गेवरा, दीपका तथा कुसमुंडा क्षेत्र में लगभग 8 हजार से अधिक ठेका कर्मचारी कार्यरत हैं। नियमित कर्मियों के साथ ही आउटसोर्सिंग से लगे मजदूरों का भी बोनस तय कर दिया गया। इस संबंध मे आदेश भी जारी कर दिया है।
बड़ी खबरेंView All
कोरबा
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग