कोरबा

Coal Bonus 2025: दशहरे से पहले कोयला कर्मचारियों को मिला बोनस का तोहफा, अकाउंट में आएंगे ₹1.03 लाख… जानें किसे होगा लाभ?

Coal Bonus 2025: रेलवे कर्मचारियों को बोनस देने के ऐलान के बाद अब छत्तीसगढ़ समेत देशभर के कोयला कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। इस बार कर्मचारियों को 1 लाख 3000 रुपये बोनस (परफॉरमेंस लिंक्ड रिवॉर्ड – PLR) के रूप में मिलेगा।

कोरबा

Khyati Parihar

Sep 26, 2025

बोनस (फोटो सोर्स- Getty Images/iStockphoto)
बोनस (फोटो सोर्स- Getty Images/iStockphoto)

Coal Bonus 2025: रेलवे कर्मचारियों को बोनस देने के ऐलान के बाद अब छत्तीसगढ़ समेत देशभर के कोयला कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) ने दशहरे से पहले अपने कर्मचारियों को बोनस का तोहफा दिया है। कंपनी प्रबंधन और श्रमिक संगठनों के बीच हुई लंबी बैठक में यह निर्णय लिया गया कि इस बार कर्मचारियों को 1 लाख 3000 रुपये बोनस (परफॉरमेंस लिंक्ड रिवॉर्ड – PLR) के रूप में मिलेगा।

पिछले साल से ज्यादा मिला बोनस

पिछले साल कर्मचारियों को 93,750 रुपये बोनस दिया गया था। इस साल बोनस की राशि बढ़ाकर 1.03 लाख रुपये कर दी गई है। इसका सीधा लाभ कोल इंडिया के 2 लाख 23 हजार कर्मचारियों को मिलेगा। इसमें छत्तीसगढ़ के साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (SECL) के लगभग 38 हजार कर्मचारियों भी शामिल हैं।

Coal Bonus 2025: कई घंटों की वार्ता के बाद बनी सहमति

बोनस राशि पर फैसला लेने के लिए देर रात तक बैठक चली। श्रमिक यूनियन लगातार यह मांग कर रही थी कि कर्मचारियों को महंगाई और बढ़ते कामकाज के दबाव को देखते हुए अधिक बोनस दिया जाए। आखिरकार प्रबंधन ने यूनियन की दलीलों को मानते हुए बोनस की राशि बढ़ाने पर सहमति जताई।

कर्मचारियों में खुशी की लहर

त्योहारों से ठीक पहले बोनस की घोषणा होने से कर्मचारियों में उत्साह का माहौल है। श्रमिक संगठनों का कहना है कि यह निर्णय कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को मजबूती देगा और उनके परिवारों के लिए राहत लेकर आएगा। वहीं प्रबंधन का मानना है कि इससे कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा और उत्पादन क्षमता पर भी सकारात्मक असर पड़ेगा।

छत्तीसगढ़ में बड़ा असर

कोरबा, बिलासपुर और रायगढ़ जिलों में स्थित एसईसीएल की विभिन्न परियोजनाओं में कार्यरत हजारों श्रमिक इस बोनस से लाभान्वित होंगे। इससे त्योहारों के दौरान न केवल कर्मचारियों की खुशियां बढ़ेंगी, बल्कि स्थानीय बाजारों में भी रौनक देखने को मिलेगी।

Coal Bonus 2025: इन कंपनियों के कर्मचारियों को मिलेगा लाभ

इस बोनस से कोल इंडिया की विभिन्न अनुषंगी कंपनियों के लाखों कर्मचारी लाभान्वित होंगे। इनमें बीसीसीएल, सीसीएल, ईसीएल, सीएमपीडीआई, एमसीएल, एनसीएल और एसईसीएल शामिल हैं। बता दें कि छत्तीसगढ़ के अलावा झारखंड के कोयला कर्मियों को इसका सबसे ज्यादा फायदा होगा, जहां लगभग ₹800 करोड़ की राशि का भुगतान किया जाएगा। इसमें अकेले बीसीसीएल को करीब ₹320 करोड़ और सीसीएल को ₹310 करोड़ मिलेंगे।

Updated on:

26 Sept 2025 11:49 am

Published on:

26 Sept 2025 11:46 am

Hindi News / Chhattisgarh / Korba / Coal Bonus 2025: दशहरे से पहले कोयला कर्मचारियों को मिला बोनस का तोहफा, अकाउंट में आएंगे ₹1.03 लाख… जानें किसे होगा लाभ?

