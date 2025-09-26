Coal Bonus 2025: दशहरे से पहले कोयला कर्मचारियों को मिला बोनस का तोहफा, अकाउंट में आएंगे ₹1.03 लाख… जानें किसे होगा लाभ?

Coal Bonus 2025: रेलवे कर्मचारियों को बोनस देने के ऐलान के बाद अब छत्तीसगढ़ समेत देशभर के कोयला कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) ने दशहरे से पहले अपने कर्मचारियों को बोनस का तोहफा दिया है। कंपनी प्रबंधन और श्रमिक संगठनों के बीच हुई लंबी बैठक में यह निर्णय लिया गया कि इस बार कर्मचारियों को 1 लाख 3000 रुपये बोनस (परफॉरमेंस लिंक्ड रिवॉर्ड – PLR) के रूप में मिलेगा।