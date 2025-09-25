BALCO Employees Bonus: त्योहार से पहले बालको में खुशियों की बहार, कर्मचारियों को भारी बोनस का ऐलान

BALCO Employees Bonus: बताया जा रहा है कि ठेका कर्मचारियों को उनके श्रेणी के अनुसार न्यूनतम 12 हजार और अधिकतम 30 हजार रुपए तक बोनस मिलेगा। बालको में कार्यरत कर्मचारियों के बोनस को लेकर बुधवार को बालको के आईआर बिल्डिंग में बैठक हुई। जिसमें आईआर हेड विजय चंद्र एवं यूनियन के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। बालको कर्मियों को बोनस में 15 करोड़ से ज्यादा रुपए मिलेगा। जिससे बाजार गुलजार होने की पूरी उम्मीद है।