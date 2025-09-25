BALCO Employees Bonus: त्योहार से पहले बालको में खुशियों की बहार, कर्मचारियों को भारी बोनस का ऐलान

BALCO Employees Bonus: बालको (भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड) के कर्मचारियों को दशहरा उत्सव से पहले त्योहारी बोनस के रूप में प्रबंधन की ओर से प्रत्येक कर्मचारियों को 1 लाख 89 हजार रुपए बोनस दिया जाएगा। बालको के 840 नियमित कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। इसके अलावा 8300 आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को उनके मूलवेतन का बेसिक और एचआरए की राशि को मिलाकर उसका 8.33 प्रतिशत बोनस (एक्सग्रेशिया) के तौर पर दिया जाएगा।
BALCO Employees Bonus: बताया जा रहा है कि ठेका कर्मचारियों को उनके श्रेणी के अनुसार न्यूनतम 12 हजार और अधिकतम 30 हजार रुपए तक बोनस मिलेगा। बालको में कार्यरत कर्मचारियों के बोनस को लेकर बुधवार को बालको के आईआर बिल्डिंग में बैठक हुई। जिसमें आईआर हेड विजय चंद्र एवं यूनियन के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। बालको कर्मियों को बोनस में 15 करोड़ से ज्यादा रुपए मिलेगा। जिससे बाजार गुलजार होने की पूरी उम्मीद है।